[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Un duo 100% féminin et 100% havrais.

Nul doute qu'elles vont être très applaudies ce matin. Théa Khelif (à droite sur la photo) et Marion Engelhard font partie des 5 duos féminins de cette 17e édition de la course.

Les deux Havraises - Théa est toutefois originaire de Dunkerque mais a rejoint la Normandie il y a 10 ans - ont intégré l'écurie Water and Technology Factory, basée au Havre. Elles vont participer à leur première Transat Café L'Or.

Nous les avons rencontrées.