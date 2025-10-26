En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Ce dimanche 26 octobre, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre, direction la Martinique, pour la 17e édition de la célèbre course. Suivez le grand départ en direct avec nous !

Le 26 Octobre 2025 à 08:30

En direct
09h20

Où s'installer pour profiter du spectacle ?

  • sur les quais du bassin Paul Vatine : les appareillages commencent à 10h. On pourra notamment encourager les équipages des Class 40 et Imoca au niveau du pont des Docks.

  • sur le front de mer : l'esplanade Nelson Mandela sera en fête de 10h à 13h, pendant la parade des bateaux. Des gradins sont installés au niveau de la catène, avec de la musique antillaise et du café pour se réchauffer !

  • sur la plage : à partir de 14h, les bateaux seront sur la ligne de départ. Pensez quand même à prendre des jumelles pour en profiter... Ou à rentrer pour le regarder la télé !

Plus d'infos sur les spots de départ ici.

09h05

Un duo 100% féminin et 100% havrais. 

Nul doute qu'elles vont être très applaudies ce matin. Théa Khelif (à droite sur la photo) et Marion Engelhard font partie des 5 duos féminins de cette 17e édition de la course.

Les deux Havraises - Théa est toutefois originaire de Dunkerque mais a rejoint la Normandie il y a 10 ans - ont intégré l'écurie Water and Technology Factory, basée au Havre. Elles vont participer à leur première Transat Café L'Or.

Nous les avons rencontrées.

09h04

H-1 avant l'appareillage. 

Dans une heure le premier Class 40 quittera les pontons. Les skippers commencent à arriver comme le Deauvillais Maxime Bensa à bord de Vogue avec un Crohn.

09h00

Les horaires de départ aux pontons, classe par classe.

  • Class 40 (quai des Antilles) : un appareillage toutes les minutes, entre 10h et 10h41 (depuis le quai des Antilles), en commençant par le navire le plus proche du ponton d'honneur (Bleu Blanc Planète Location) 

  • Ultim (bassin de l'Eure) : un appareillage toutes les 3 minutes, entre 11h et 11h09 (d'abord Banque Populaire, puis Sodebo, puis SVR Lazartigue et enfin Actual)

  • Imoca (quai de la Réunion) : un appareillage toutes les minutes, entre 11h15 et 11h32, d'ouest en est (11TH Hour Racing sera le premier à quitter le ponton, Charal le dernier)
Jean-Marie Liot - Alea
08h59

Grandes manœuvres sur les quais...

Pour les équipes c'est l'heure de décharger le matériel à bord qui ne sera pas utile pendant la course.

08h50

Une quinzaine de Normands au départ. 

La région est bien représentée pour cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Une quinzaine de Normands prennent le départ, dont les professionnels havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, Thimoté Polet en duo avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ou Sophie Faguet qui navigue avec le Manchois Nicolas Jossier, mais aussi le duo amateur formé par les frangins Courbon, Renaud et Gilles.

Certains équipages ont profité de leur proximité géographique pour s'entraîner ensemble.

08h49

Dernier check-up pour les skippers.

C'est l'heure de la concentration pour les skippers comme ici le team Martinique Horizon, composé de Jean-Yves Aglae et Moane Mangataille, qui portent les couleurs de l'île aux Fleurs, destination d'arrivée de cette transat.

08h45

Nuit d'enfer pour les Ocean Fifty.

En raison des conditons météo attendues au large des côtes bretonnes la nuit prochaine, la classe des Ocean Fifty, trimarans de 50 pieds très instables, a demandé un départ anticipé, dès samedi 25 octobre, à 16h30.

Dans la nuit, trois équipages ont chaviré. Les duos de marins ont à chaque fois pu être hellitreuillés. Un quatrième bateau se déroute vers la Bretagne, en raison d'une casse de grand-voile. Plus d'infos ici.

Célia Caradec
08h40

La route du café change de nom !

Après plus de trente années d'existence, la transatlantique en double qui s'élance du Havre ce dimanche 26 octobre a changé de nom. De la Transat Jacques Vabre à la Transat Café L'Or, pourquoi ? 

On vous explique ici.

08h37

A l'entrée du village on fait déjà la queue.

Le village de la course ouvre exceptionnellement à 9h ce dimanche mais les supporters des équipages sont déjà dans la file d'attente...

08h35

La Transat Café L'Or en chiffres

  • 148. C'est le nombre de skippers qui prennent le départ de la célèbre course. Pour rappel, la Transat se fait en duo. 
  • 74. Le nombre de bateaux qui vont affronter les éléments jusqu'en Martinique. 
  • 50. Le nombre de bizuths au départ de la Transat, parmi lesquels l'ultra-traileur et ancien de Koh-Lanta Mathieu Blanchard.
  • 18. Le nombre de femmes qui participent, dont la nouvelle coqueluche du grand public, la jeune Violette Dorange, révélée lors du Vendée Globe.
08h31

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! 

C'est l'heure du grand départ ! Ce matin, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre et prennent le large, direction la Martinique. Les 10 Ocean Fifty ont déjà pris la mer samedi. Suivez le départ du gros de la flotte de cette 17e édition avec nous.

