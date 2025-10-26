[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Ce dimanche 26 octobre, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre, direction la Martinique, pour la 17e édition de la célèbre course. Suivez le grand départ en direct avec nous !
Où s'installer pour profiter du spectacle ?
Plus d'infos sur les spots de départ ici.
Un duo 100% féminin et 100% havrais.
Nul doute qu'elles vont être très applaudies ce matin. Théa Khelif (à droite sur la photo) et Marion Engelhard font partie des 5 duos féminins de cette 17e édition de la course.
Les deux Havraises - Théa est toutefois originaire de Dunkerque mais a rejoint la Normandie il y a 10 ans - ont intégré l'écurie Water and Technology Factory, basée au Havre. Elles vont participer à leur première Transat Café L'Or.
Les horaires de départ aux pontons, classe par classe.
Une quinzaine de Normands au départ.
La région est bien représentée pour cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Une quinzaine de Normands prennent le départ, dont les professionnels havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, Thimoté Polet en duo avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ou Sophie Faguet qui navigue avec le Manchois Nicolas Jossier, mais aussi le duo amateur formé par les frangins Courbon, Renaud et Gilles.
Certains équipages ont profité de leur proximité géographique pour s'entraîner ensemble.
Nuit d'enfer pour les Ocean Fifty.
En raison des conditons météo attendues au large des côtes bretonnes la nuit prochaine, la classe des Ocean Fifty, trimarans de 50 pieds très instables, a demandé un départ anticipé, dès samedi 25 octobre, à 16h30.
Dans la nuit, trois équipages ont chaviré. Les duos de marins ont à chaque fois pu être hellitreuillés. Un quatrième bateau se déroute vers la Bretagne, en raison d'une casse de grand-voile. Plus d'infos ici.
La route du café change de nom !
Après plus de trente années d'existence, la transatlantique en double qui s'élance du Havre ce dimanche 26 octobre a changé de nom. De la Transat Jacques Vabre à la Transat Café L'Or, pourquoi ?
On vous explique ici.
La Transat Café L'Or en chiffres.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce live !
C'est l'heure du grand départ ! Ce matin, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre et prennent le large, direction la Martinique. Les 10 Ocean Fifty ont déjà pris la mer samedi. Suivez le départ du gros de la flotte de cette 17e édition avec nous.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.