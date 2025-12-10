En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Contournement sud-ouest de Cherbourg. "Nous proposons d'arrêter de gaspiller l'argent public" : des élus du Cotentin s'opposent au projet

Mobilité. Le prochain tracé du contournement sud-ouest de Cherbourg-en-Cotentin sera voté vendredi 12 décembre par les conseillers départementaux. Des maires et des élus du Cotentin se sont rassemblés mercredi 10 décembre à Valognes pour exprimer leur opposition à cette version du projet.

Publié le 10/12/2025 à 17h50 - Par Julien Rojo
La maire de La Hague Manuella Mahier alerte : quatre fermes de sa commune sont menacées par le tracé. - Julien Rojo

Le projet de contournement sud-ouest continue de déchirer les politiques. Vendredi 12 décembre, les conseillers départementaux se réuniront pour voter un tracé possible de l'axe hypothétique entre La Hague et Cherbourg. Lancé durant les années 1990, ce projet est censé fluidifier la circulation dans le Cotentin, mais il se heurte depuis plusieurs décennies à des oppositions. Mercredi 10 décembre, plusieurs élus du territoire ont exprimé à nouveau leur désaccord sur la nouvelle version du projet, depuis Valognes. On comptait notamment le maire de Cherbourg Benoît Arrivé, le maire de Couville Jean-Dominique Bourdin, la maire de Portbail et conseillère départementale Frédérique Boury. "Nous sommes sur une position transpartisane et porteuse de l'intérêt général", revendique le maire délégué d'Equeurdreville-Hainneville, Dominique Hébert.

Les élus ont avancé, point par point, leurs raisons de s'opposer au projet. "En termes de délai, de réglementation, ce dossier n'a aucune chance de passer avant 2029-2030", estime le collectif. Les élus rassemblés comptent bien sur les recours des habitants pour ralentir le dossier. Les élus pointent aussi du doigt le manque d'infrastructures en fin de parcours à La Hague. Les 300 places de parking déjà présentes seraient saturées. Une situation qui pourrait se compliquer avec la venue de 5 000 véhicules de plus, si ce contournement est voté. Ils argumentent que le projet routier ne convient pas également au projet "Aval du futur" d'Orano, le contournement arriverait trop tard pour canaliser l'afflux massif de salariés. Les collectifs proposent de multiplier les liaisons de bus, et de pourquoi pas, compter le temps de trajets en car comme du temps de travail, pour inciter à utiliser les transports en commun. L'un des principaux arguments du projet, le désengorgement du carrefour de la gare de Cherbourg, ne tient pas pour les élus. Le contournement n'enlèverait que 5 000 voitures, sur les 45 000 véhicules qui empruntent chaque jour le croisement.

Le tracé, qui devrait être voté vendredi, interroge également les conseillers de l'opposition départementale. "Il aura un impact sur quatre exploitations agricoles de ma commune. Les riverains se posent aussi la question de la valeur de leur maison, demain près d'un axe fréquenté. Un hameau sera aussi séparé de son centre-bourg", détaille la maire de La Hague, Manuella Mahier. Des questions environnementales ont également été évoquées.

Un autre plan de débat

"Nous proposons d'arrêter de gaspiller l'argent public et que le Département écoute les élus locaux", estiment les personnalités réunies. Ils martèlent un message : au-delà de la question des transports, ce projet de contournement est aussi un bras de fer politique avec les autres conseillers départementaux, venant du centre et du sud de la Manche.

Plusieurs personnalités politiques du Cotentin se sont rassemblées pour exprimer leur opposition au tracé du contournement sud-ouest. - Julien Rojo

