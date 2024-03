Cotentin. Sondage dans l'agglomération : les habitants sont-ils satisfaits des politiques menées ?

Il fait bon vivre dans le Cotentin ! La communauté d'agglomération du Cotentin a commandé un sondage à l'Institut français d'études et d'opinions (Ifop) pour connaître le degré de satisfaction des habitants concernant les politiques et projets qu'elle mène sur son territoire.

Un sondage mené mi-février

Cette étude a été menée du mardi 12 au dimanche 17 février auprès d'un échantillon de 809 personnes représentatif de la population du Cotentin de 18 ans et plus. Les résultats ont été dévoilés jeudi 14 mars. Selon David Margueritte, président de l'agglomération, ce sondage permet aussi de répondre à cette "minorité" qui s'oppose à certains projets et qui peut faire penser que toute la population entière est contre aussi.

David Margueritte explique en quoi consiste ce sondage Ifop réalisé sur le territoire. Impossible de lire le son.

L'agglomération bien identifiée

Premier enseignement, la population identifie bien la collectivité. Quand on lui parle de la communauté d'agglomération, elle pense d'abord à la gestion des déchets (28% de l'ensemble des sondés), des transports (20%) et de l'eau (16%). Au niveau satisfaction, la politique de l'eau recueille une adhésion "record" avec 88% de personnes satisfaites, tout comme celle des déchets (75%).

Ce que retient David Margueritte sur les chiffres. Impossible de lire le son.

La gestion des transports - avec les travaux du Bus nouvelle génération (BNG) à Cherbourg-en-Cotentin qui doivent se terminer au cours du printemps 2024 - recueille 62% de satisfaction dans toute l'agglomération (50% pour Cherbourg-en-Cotentin). Plus généralement, 78% des sondés trouvent que l'a communauté d'agglomération est une "bonne chose", 71% sont satisfaits des actions mises en place par la collectivité.

Des sondés favorables à la patinoire et au contournement

60% des habitants interrogés sont favorables à la construction d'une patinoire (65% à Cherbourg-en-Cotentin), ou encore 76% à la mise en place du contournement sud-ouest de Cherbourg. Le développement de la Cité de la Mer à Cherbourg est également soutenu à 83%. "Des minorités très agissantes qui disent être contre un projet peuvent parfois donner le sentiment que la population suit mais une minorité reste une minorité", rappelle David Margueritte. Celles et ceux qui ne s'expriment pas forcément sont "majoritaires" au projet selon lui. Et donc, "il ne faut pas se laisser détourner ou impressionner par ceux qui parlent plus fort mais qui ne sont pas majoritaires".