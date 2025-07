Rouen. Le corps d'un homme repêché dans la Seine, une enquête est lancée

Policiers et pompiers ont été appelés, mercredi 30 juillet, à Rouen vers 8h30 afin de récupérer dans la Seine le corps d'un homme encore non identifié. L'opération a eu lieu au niveau du quai du Prè-aux-Loups.

La police n'a pas communiqué davantage sur le drame, pas plus que les pompiers. Selon les autorités il s'agit d'un homme de type caucasien mais dont on ignore l'âge et l'origine pour l'heure. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de son décès.