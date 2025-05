Eure. Accident entre un jet ski et un bateau de plaisance sur la Seine : un mort et deux blessés à l'hôpital

Un dramatique accident. Peu après minuit, dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 mai, un grave accident s'est produit sur la Seine à hauteur de la commune Saint-Pierre-d'Autils, près de Vernon dans l'Eure. Selon les pompiers, un homme est mort, une femme est en urgence absolue et un autre homme a été blessé.

Trois victimes dans cet accident

D'après les pompiers, dans cet accident fluvial qui s'est produit entre un jet ski et un bateau de plaisance de 6 mètres, trois victimes ont été recensées. Un homme âgé de 32 ans est mort, une femme de 37 ans a été grièvement blessée et a été conduite en urgence absolue au CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76. Un homme de 40 ans, plus légèrement blessé, a été transporté au centre hospitalier de Vernon.

Au total, 30 pompiers sont intervenus, avec la police, la gendarmerie, trois équipes médicales, l'hélicoptère Dragon 76 et des élus.