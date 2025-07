Cherbourg-en-Cotentin. Le terminal de ferroutage inauguré au terme de 17 mois de travaux

Le terminal de ferroutage du port de Cherbourg, ouvrant une nouvelle autoroute multimodale reliant Cherbourg à Mouguerre, dans les Pyrénées-Atlantiques, et facilitant le transit entre l'Espagne et les îles britanniques a été inauguré ce jeudi 17 juillet en présence de Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports et de nombreux élus locaux et régionaux.

Une avancée significative pour le fret

Ce terminal marque une avancée significative pour le fret en France et en Europe, favorisant le transfert modal vers le rail et la mer.

Le terminal de Cherbourg a traité 91 866 remorques en 2024, dont 84 500 avec l'Irlande, consolidant ainsi sa position clé pour les échanges avec les îles britanniques. En investissant dans ce terminal, Ports de Normandie et Cherbourg Port offrent une solution alternative au transport routier, tout en initiant la décarbonation de l'activité portuaire.

Le terminal de ferroutage du port de Cherbourg inauguré. - ©Galliot/Région

Cet investissement structurant de 11,20M€, avec des contributions de la Région Normandie, du Département de la Manche, de la Communauté d'agglomération du Cotentin, de l'Union européenne et de Ports de Normandie, inclut également la régénération de la voie ferrée par l'Etat et Ports de Normandie.