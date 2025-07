People. Le présentateur culte Julien Lepers est au camping d'Utah Beach en Normandie !

On le connaît tous pour ses répliques cultes, son énergie débordante et son amour de la culture générale. Julien Lepers, l'emblématique animateur de Questions pour un Champion, fait son retour sur scène cet été… mais pas n'importe où : au camping Paradis Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont, dans la Manche, au cœur du bocage normand et à deux pas des plages du Débarquement.

Jeudi 17 juillet 2025, il reprendra ses fiches et son micro pour un grand quiz interactif mêlant humour, culture et spectacle.

Un spectacle accessible à tous, même aux non-campeurs

Bonne nouvelle : le grand public est également le bienvenu ! Même si vous ne dormez pas sur place, il est possible d'assister aux soirées du Paradis des Stars, sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Et si vous rêviez de poser une question à Julien Lepers ou de tester votre rapidité au buzzer… c'est le moment ou jamais !

Julien Lepers : un homme de scène, bien au-delà du jeu télé

Animateur, mais aussi musicien et compositeur, Julien Lepers a plus d'une corde à son arc. Saviez-vous qu'il est l'auteur du tube "Pour le plaisir" chanté par Herbert Léonard ? Passionné de scène, il continue aujourd'hui de faire vivre la culture populaire française, que ce soit au théâtre, à la radio ou dans les campings.