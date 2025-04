Calvados. Le soleil et les touristes de retour : les campings dans les starting-blocks

Samedi 5 avril, les jeunes Normands entameront leurs vacances de Pâques, avant que d'autres régions leur emboîtent le pas. Après un sommeil de quelques mois, les campings se préparent à accueillir de nouveau des vacanciers en quête de quiétude. Tout doit être prêt le Jour J.

Tondre, peindre et réfléchir

Le camping Le Point du Jour, à Merville-Franceville-Plage, bénéficie d'un accès direct à la plage. Sur le chemin, Guillaume Lemarchand tique. "Il faudra refaire les marches ici", ou encore "il faut reboucher ce trou". A l'accueil, des gros bras déplacent le billard et le baby-foot. Le fondateur du groupe Seasonova ne laisse rien au hasard. L'aventure a débuté ici, dans le Calvados, en 2008. Désormais, il possède une vingtaine de campings, en Normandie mais aussi dans l'Aude ou l'Alsace. Sous les bruits de tondeuse, il récapitule ce qu'il reste à faire. "On donne les derniers coups de peinture, on fait l'inventaire dans les mobile homes, on vérifie la mise en eau…" Même chose à Lion-sur-Mer. Dany et Patricia Lechevalier dirigent le camping familial La Ferme, d'une cinquantaine d'emplacements. "Cette semaine, on a tondu, on a vérifié les installations, tout est prêt à repartir pour éviter une panne", glisse celle qui est aussi adjointe au maire de la commune.

Les équipes vérifient l'inventaire, et font le ménage dans les logements.

Mais une saison ne se prépare pas seulement quelques semaines au préalable. Dès que l'arrière-saison se conclut, il reste encore beaucoup de travail à faire. "Mon mari coupe les arbres, on fait un grand nettoyage, on range… Je m'occupe aussi de la paperasse car tout s'empile", renseigne Patricia Lechevalier. Guillaume Lemarchand doit lui aussi faire le bilan et mettre le nez dans les comptes. "L'hiver, c'est également le temps de la réflexion, de l'innovation." L'occasion, par exemple, de se demander quelles pourraient être les nouvelles animations proposées. En attendant, le camping propose les 5 et 6 avril un "Troc Seasonova", soit une sorte de grand vide-caravanes. "En réunion, on s'est dit qu'on trouvait trop de tentes à la poubelle après un usage de deux ou trois nuits", glisse le fondateur du groupe. "L'idée, c'est de donner la possibilité aux gens qui ne se servent plus de leur matériel d'échanger, de donner ou de vendre pendant le week-end. C'est créer un moment entre campeurs et valoriser le tourisme durable." Parmi les animations, Yaël Desplatz, future responsable du site à Merville-Franceville-Plage, évoque de son côté "de nouveaux artistes qui se produiront en concert ou une activité autour de l'astronomie." Et puis vient aussi le temps des travaux. Dans ces deux campings, les aires de jeux s'apprêtent à être rénovées, tandis qu'à La Ferme, les cyclistes bénéficieront d'un abri pour garer leur engin quand il pleut.

L'aire de jeu du camping Le Point du Jour à Merville-Franceville-Plage.

Un recrutement difficile ?

A Lion-sur-Mer, la question du recrutement ne se pose pas, puisque Patricia et Dany Lechevalier n'embauchent pas. Ils gèrent leur camping à deux, seulement. "En juin, juillet et août, je dors très peu, mais je suis bien dans mon petit monde", confie la gérante, qui ne décroche vraiment qu'une fois minuit passé. Si le camping Seasonova peut lui compter sur une équipe d'habitués, le gérant constate que le recrutement est plus difficile en Normandie qu'ailleurs. "Les saisonniers veulent tous aller au soleil", plaisante-t-il. Mais il ne se fait pas de soucis : les touristes seront bien au rendez-vous cette année encore et son camping sera prêt le 5 avril. En attendant, il y a des haies à tailler et des trous à reboucher.