Caen. Un nouveau candidat se déclare pour les municipales 2026

Thomas Chevallier, président de la fédération du Calvados du Parti Radical, a officialisé sa candidature aux élections municipales de Caen ce lundi 28 juillet matin. Il devient ainsi le deuxième candidat déclaré, après l'écologiste Rudy Lorphelin.

Un nouveau visage pour les municipales

Juriste en droit public, spécialiste des services et politiques publiques, Thomas Chevallier a annoncé sa candidature via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il y évoque "de grands projets à venir pour dynamiser Caen" en matière de sécurité, de solidarité, de commerce et de logement — des priorités qui donnent le ton de sa liste baptisée "Caen Dynamique" .

S'il estime que les partis d'Emmanuel Macron, François Bayrou ou Edouard Philippe sont susceptibles de soutenir le maire actuel Aristide Olivier, Thomas Chevallier entend se positionner comme une alternative. Son objectif : "Provoquer le renouveau" à Caen.