Fécamp. La route de Saint-Léonard en travaux pour la rendre accessible aux vélos

Depuis le 15 juillet, la route de Saint-Léonard à Fécamp est en travaux. Le chantier doit durer un mois et demi. Cet axe est réaménagé pour permettre le partage des circulations entre voitures, vélos et piétons. Cet aménagement est d'autant plus utile que les collégiens peuvent accéder à l'établissement Georges Cuvier par cette voie.

Axe majeur entre le Ramponneau et le centre-ville

La route de Saint-Léonard, reliant les hauteurs du Ramponneau au centre-ville, a été identifiée dans le plan vélo de la Ville (une enquête a été réalisée par le cabinet BL évolution pour améliorer la cyclabilité de Fécamp). Cet axe structurant dessert notamment des habitations et des établissements scolaires, des équipements.

Le chantier est en cours entre la sente de la Fromagerie et la rue de l'Hysope. Ils vont permettre de faire cohabiter en sécurité tous les modes de circulation : automobiles, vélos, piétons et autres mobilités douces. Les travaux vont coûter 206 000 euros.

Des aménagements depuis 2022

Depuis la généralisation des 30km/h en ville en 2022, Fécamp a multiplié ses actions dans le cadre de son plan vélo : aménagement de sas vélo, mise en place de double sens de circulation pour les vélos rues des Murs-Fontaine et Gustave-Nicole et multiplication des arceaux de stationnement pour les vélos.