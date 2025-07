People. “On ne l'a jamais oubliée” : à Cherbourg, une fillette bouleverse le groupe Magic System avec une pièce de 2€

Ils ont rempli des stades, fait danser le monde entier et chanté avec les plus grands. Pourtant, l'un des souvenirs les plus marquants de Magic System s'est joué en toute discrétion, à Cherbourg, dans la Manche.

Dans une interview accordée à Melty, le groupe se confie sur leur show le plus marquant. Ils donnaient un concert en Normandie, toujours avec un objectif : sensibiliser sur les inégalités d'accès à l'éducation en Afrique.

"Lors d'un concert à Cherbourg, on a entonné une chanson Children of Africa, où on a parlé des enfants qui n'allaient pas à l'école en Afrique parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, et en parlant on a voulu toucher la sensibilité du public", raconte l'un des chanteurs.

Mission réussie.

Une apparition dans la lumière du van

Le concert terminé, les artistes discutent longuement avec les spectateurs. Il est déjà très tard.

"On papote jusqu'à 1h du matin et puis on s'apprête à prendre le van pour rentrer à l'hôtel. Et là, dans le buisson, dans la lumière du van, on voit une petite fille arrêtée avec sa maman."

La scène est improbable, presque irréelle. Mais ce que la fillette va dire les marquera à jamais.

"Je vous attendais parce que j'ai entendu dire que vous faisiez vos chansons pour trouver de l'argent pour construire des écoles en Afrique. Et moi j'avais 2€ et je voulais vous remettre les 2€."

Un instant suspendu. Tous les membres du groupe sont touchés, sans voix.

"Ça a touché tout le monde dans le groupe. Encore aujourd'hui je revois la scène."

L'un d'eux lui tend alors son t-shirt de scène. Pas en échange, mais en remerciement.

L'engagement au cœur de leur parcours

Depuis leurs débuts en 2000 avec Premier Gaou, Magic System a toujours mêlé fête et fond. Leur musique raconte l'Afrique, la résilience, l'enfance, et leur fondation humanitaire finance depuis plusieurs années des écoles sur le continent.

Ce soir-là, à Cherbourg, le message est passé. Et il continue de résonner.

Un nouvel album en préparation

Alors qu'ils célèbrent 25 ans de carrière, les Magic System préparent leur retour avec un nouvel album prévu pour l'automne 2025. Un projet fidèle à leurs valeurs, entre rythmes entraînants et paroles porteuses de sens.

Mais malgré les tubes et les tournées, c'est ce moment dans la lumière d'un van, à Cherbourg, qui reste le plus marquant.