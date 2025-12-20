Incarville. Quatre personnes blessées dans un accident sur l'A13

Un accident est survenu tôt dans la matinée ce samedi 20 décembre, vers 4h50 sur l'A13 à hauteur de la commune d'Incarville dans l'Eure.
Autoroute fermée le temps de l'intervention
Selon les pompiers, quatre voitures ont été impliquées dans cet accident et quatre personnes ont été blessées. Les victimes ont ensuite été conduites à l'hôpital. L'autoroute a été fermée le temps de l'intervention.
A lire aussi
Sécurité Eure. Grave accident sur la RD830 : un motard grièvement blessé et la route coupée dans les deux sens de circulation
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.