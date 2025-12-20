Incarville. Quatre personnes blessées dans un accident sur l'A13

Un accident est survenu tôt dans la matinée ce samedi 20 décembre, vers 4h50 sur l'A13 à hauteur de la commune d'Incarville dans l'Eure.

Autoroute fermée le temps de l'intervention

Selon les pompiers, quatre voitures ont été impliquées dans cet accident et quatre personnes ont été blessées. Les victimes ont ensuite été conduites à l'hôpital. L'autoroute a été fermée le temps de l'intervention.