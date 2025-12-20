En ce moment Where is my husband ? RAYE
Place du commerce à Caen. Ateliers créatifs, chocolats et vêtements

Economie. Pour bien terminer l'année, découvrez ces commerces et faites le plein de belles idées cadeaux pour vos proches !

Publié le 20/12/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Lucile Roullé, gérante de Pelotes et Palettes, à Caen.

"J'avais envie de descendre rue de la Mer pour étendre mon offre sur Ouistreham", explique André Vincent, gérant de Création Cacao, déjà installé dans le bourg. Il mise aussi sur de la qualité : "Je privilégie le goût au sucre, c'est pour cela que ce que je vends possède 30% de matière grasse en moins que la moyenne", confie-t-il.

Du nouveau à Caen

"Je veux faire entrer les gens dans mon univers !", assure Pascale Porta, gérante de la boutique Bonnie and Clyde, rue Arcisse de Caumont. La boutique propose du prêt-à-porter original, et parfois de création normande : "Mes chaussures viennent d'un créateur à Honfleur et mes châles d'une cliente créatrice aussi", explique Pascale Porta.

"Je suis partie en voyage de Rennes jusqu'au Japon, en vélo, ce qui m'a permis de réfléchir à mes projets : c'est là que j'ai eu l'idée de Pelotes et Palettes", confie Lucile Roullé, gérante du café créatif qui a ouvert récemment rue Saint-Jean. Les ateliers créatifs sont guidés par une animatrice, tandis que la gérante propose une large offre de restauration et boissons, dont un brunch un dimanche par mois.

Un café créatif à Caen

Lucile Roullé est à l'origine du nouveau café créatif Pelotes et Palettes, situé au 69 rue Saint-Jean à Caen. Ouvert du mercredi au vendredi, de 11h à 20h, samedi, de 10h à 18h et un dimanche sur deux, de 11h 30 à 15h30. Ouvert aussi les 14 et 21 décembre de 10h à 18h.

Pelotes et Palettes est situé près de l'église Saint-Jean. Lucile Roullé est la créatrice et gérante depuis le 6 décembre.

Le café propose des activités créatives. Essayez-vous à de la peinture sur porcelaine, sur toile, sur verre, mais aussi de la création de bougies ou encore objets en résine, le tout accompagné de cafés et viennoiseries. Plus d'infos sur Instagram : @pelotes_et_palettes.

Bonnie and Clyde rue Arcisse de Caumont

Pascale Porta est la gérante du nouveau magasin Bonnie and Clyde, qui a ouvert rue Arcisse de Caumont à Caen.

A Caen, une boutique de prêt-à-porter s'est installée dans le centre-ville. Pascale Porta ouvre son commerce du mardi au samedi.

Chez Bonnie and Clyde, il y a des pièces uniques, colorées et de fantaisie. Les vêtements, chaussures et accessoires sont neufs et quelques fois customisés. Certaines pièces restent abordables et offrent un choix varié, accessible pour tous les budgets.

Une seconde boutique Création Cacao

André Vincent est le gérant de Création Cacao, qui a ouvert son second magasin à Ouistreham.

A Ouistreham, Création Cacao s'installe cette fois rue de la Mer. André Vincent est le gérant des deux magasins.

Connue pour ses fameuses pâtisseries en trompe-l'œil, la boutique propose aussi des biscuits, chocolats, bonbons ou encore pâtes à tartiner, le tout fait maison. A noter que, durant les deux dernières semaines de décembre, la boutique est ouverte du lundi au dimanche.

