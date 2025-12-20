Place du commerce à Caen. Ateliers créatifs, chocolats et vêtements

"J'avais envie de descendre rue de la Mer pour étendre mon offre sur Ouistreham", explique André Vincent, gérant de Création Cacao, déjà installé dans le bourg. Il mise aussi sur de la qualité : "Je privilégie le goût au sucre, c'est pour cela que ce que je vends possède 30% de matière grasse en moins que la moyenne", confie-t-il.

Du nouveau à Caen

"Je veux faire entrer les gens dans mon univers !", assure Pascale Porta, gérante de la boutique Bonnie and Clyde, rue Arcisse de Caumont. La boutique propose du prêt-à-porter original, et parfois de création normande : "Mes chaussures viennent d'un créateur à Honfleur et mes châles d'une cliente créatrice aussi", explique Pascale Porta.

"Je suis partie en voyage de Rennes jusqu'au Japon, en vélo, ce qui m'a permis de réfléchir à mes projets : c'est là que j'ai eu l'idée de Pelotes et Palettes", confie Lucile Roullé, gérante du café créatif qui a ouvert récemment rue Saint-Jean. Les ateliers créatifs sont guidés par une animatrice, tandis que la gérante propose une large offre de restauration et boissons, dont un brunch un dimanche par mois.