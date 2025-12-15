Gault & Millau 2026. Une Normande est sacrée Cheffe pâtissière de l'année : où déguster ses desserts ?

La Maison de la Mutualité, à Paris, a vibré lors de l'annonce : Anne Coruble, cheffe pâtissière du restaurant L'Oiseau Blanc au Peninsula Paris, est devenue l'une des rares professionnelles à recevoir le titre de Cheffe pâtissière de l'année 2026.

Une reconnaissance décernée par Gault & Millau, qui récompense les talents capables d'allier précision, sens artistique et constance au plus haut niveau.

Sur scène, la cheffe a partagé son émotion, soulignant l'importance du travail collectif : "Rien n'est possible sans une équipe soudée et engagée."

Une Normande fière de son terroir et formée dans l'excellence

Née entre Dieppe et Veules-les-Roses, Anne Coruble revendique pleinement ses racines normandes.

Formée à l'école parisienne Ferrandi, passée par Tecoma, le Bristol ou encore les cuisines d'Eric Frechon et Laurent Jeannin, elle s'est forgé une signature fondée sur :

la précision ,

, la sobriété visuelle ,

, et l'intensité des saveurs.

Elle intègre le Peninsula en 2019, devient cheffe en 2021 et développe depuis une pâtisserie reconnaissable entre mille, où chaque dessert raconte une histoire.

Une identité gourmande (et normande !) : audacieuse, sensible et très personnelle

Dans ses compositions, la cheffe n'hésite jamais à sortir des sentiers battus. Son terrain de jeu : mêler des produits d'exception à des associations déroutantes mais parfaitement équilibrées.

Ses créations marient ainsi :

girolles, bourgeons de sapin et noisettes caramélisées ,

, chocolat noir et olive Taggiasche ,

, agrumes et algues ,

, vanille et tabac.

Elle met régulièrement à l'honneur des produits normands (crème AOP, miels du Perche, cidre) comme un clin d'œil à son enfance.

Une vision moderne de la pâtisserie

Pour Anne Coruble, la tendance actuelle est claire : moins de sucre, plus de vérité dans le produit.

"On sublime le goût brut, on allège, on respire", explique-t-elle.

La cheffe s'intéresse également à la rencontre entre pâtisserie et artisanat : design, parfumerie, arts visuels… un mélange des disciplines qui nourrit sa créativité.

Des créations de fête qui racontent une histoire

Pour Noël, la cheffe a imaginé une bûche en forme de pomme de pin, composée de 13 couches rappelant les traditions du Sud.

A la découpe : praliné pignon de pin, confiture de lait, croustillant, et un jeu de textures particulièrement gourmand.

Un dessert pensé pour évoquer une promenade en forêt et la chaleur des fêtes.