Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : beurre, crème… et camembert au chocolat !

Economie. Dans l'épisode 2 du podcast "Les Normands au pays du Soleil Levant", Tendance Ouest découvre qu'en matière de gastronomie, au Japon, on apprécie particulièrement la crème, le beurre ou le camembert. Un pâtissier caennais implanté à Tokyo a même inventé une déclinaison au chocolat !

Publié le 12/08/2025 à 12h00 - Par Célia Caradec
Le camembert au chocolat se décline en trois parfums : miel, figue ou framboise, surmontés d'une ganache au camembert au lait cru. - Célia Caradec

A l'invitation de la Région Normandie, Tendance Ouest a suivi, au début de l'été 2025, une quinzaine d'entrepreneurs normands partis prospecter au Japon. Un voyage que Célia Caradec raconte dans le podcast Les Normands au pays du Soleil Levant. Dans l'épisode 2, c'est la gastronomie normande qui est mise à l'honneur.

Des vaches normandes élevées au Japon

Au restaurant La Table, fondé par Joël Robuchon, nous rencontrons Kenichiro Sekiya, le tout premier Japonais à arborer le col tricolore des Meilleurs ouvriers de France (MOF). Un chef qui apprécie tout particulièrement les produits laitiers de Normandie : crème, beurre ou fromage blanc…

Kenichiro Sekiya, chef à La Table de Joël Robuchon à Tokyo, apprécie les produits laitiers normands pour la cuisine.Kenichiro Sekiya, chef à La Table de Joël Robuchon à Tokyo, apprécie les produits laitiers normands pour la cuisine. - Célia Caradec

Des spécialités de la coopérative laitière Isigny-Sainte-Mère dont le partenaire, Takanashi, a même lancé un élevage de vaches normandes sur l'île d'Hokkaido, pour produire notamment le camembert japonais Brise de mer.

Le camembert Brise de Mer, produit par le partenaire d'Isigny-Saint-Mère, Takanashi, avec du lait de vaches normandes.Le camembert Brise de Mer, produit par le partenaire d'Isigny-Saint-Mère, Takanashi, avec du lait de vaches normandes. - Célia Caradec

Le camembert, lui, il l'a décliné en chocolat : Frédéric Madelaine, natif de Caen, a ouvert sa première boulangerie à Tokyo il y a tout juste 20 ans. Le pâtissier normand évoque les goûts des Tokyoïtes et nous en dit plus sur sa recette de camembert au chocolat, qui cartonne à la Saint-Valentin dans sa boutique, Le Pommier. Evidemment, notre reporter n'a pas pu s'empêcher de goûter…

Frédéric Madelaine est un chef pâtissier normand, implanté depuis plus de 20 ans au Japon.Frédéric Madelaine est un chef pâtissier normand, implanté depuis plus de 20 ans au Japon. - Célia Caradec

Notre podcast Les Normands au pays du Soleil Levant est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !

Galerie photos
Frédéric Madelaine est un chef pâtissier normand, implanté depuis plus de 20 ans au Japon. - Célia Caradec Kenichiro Sekiya, chef à La Table de Joël Robuchon à Tokyo, apprécie les produits laitiers normands pour la cuisine. - Célia Caradec Le camembert Brise de Mer, produit par le partenaire d'Isigny-Saint-Mère, Takanashi, avec du lait de vaches normandes. - Célia Caradec Hervé Morin, président de la Région Normandie, offre la médaille de la région aux représentants de Takanashi. - Célia Caradec

