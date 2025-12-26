En ce moment Take me to church HOZIER
Près d'Alençon. Des étudiants de l'IUT de Damigny formés à la musique assistée par ordinateur

Culture. Pour la 4e année consécutive, le campus universitaire d'Alençon-Damigny a accueilli des ateliers de musique assistée par ordinateur (MAO). En partenariat avec la Luciole d'Alençon, ces sessions d'initiation sont enseignées par le musicien Michel Alègre.

Publié le 26/12/2025 à 14h55 - Par Lucie Peudevin
Près d'Alençon. Des étudiants de l'IUT de Damigny formés à la musique assistée par ordinateur
Michel Alègre enseigne la musique assistée par ordinateur à des étudiants de Damigny depuis 4 ans. - Martin Patry

Aux commandes, Michel Alègre, guitariste et bassiste. Depuis quatre ans, la musique assistée par ordinateur (MAO) est au cœur d'un atelier proposé à l'IUT de Damigny, en collaboration avec La Luciole. L'objectif est de faire découvrir la MAO aux étudiants volontaires, instrumentistes ou non, à travers dix séances d'initiation de deux heures.

"On peut tout faire"

Depuis les années 80, la musique assistée par ordinateur promeut la création sonore sous toutes ses formes. "Elle consiste à utiliser l'électronique, des sons synthétiques mélangés avec des instruments pour créer de la musique", explique Michel Alègre. Techno, rap, musiques actuelles : les possibilités sont vastes. "On peut tout faire", ajoute-t-il.

Michel Alègre sur le sujet

Preuve de l'engouement, la fréquentation augmente d'année en année. "J'ai commencé avec un élève, aujourd'hui j'en ai cinq", sourit le guitariste. Pourtant, nul besoin d'être musicien confirmé pour se lancer. "Je suis toujours étonné de leur créativité. Ils ont des idées que moi je n'aurais pas eues", conclut-il. Cette année, les différentes séances se sont tenues du mois de septembre au mois de décembre.

