


Météo. Jusqu'à -10°C ressentis à Noël : la neige peut-elle vraiment tomber en Normandie ?

Société. Va-t-il neiger à Noël en Normandie ? A l'approche du jeudi 25 décembre 2025, les prévisions météo évoquent un froid marqué, des températures négatives et même un risque de neige en plaine. Entre modélisations prometteuses et prudence des météorologues, le point complet sur ce que l'on peut réellement attendre pour les fêtes de fin d'année.

Publié le 19/12/2025 à 16h30 - Par Mathilde Rabaud
Un air froid bien installé sur la Normandie pour Noël, et peut-être de la neige. - Unsplash

Selon les dernières analyses de Météo Basse-Normandie, un flux de nord-est va progressivement s'imposer sur la région à l'approche des fêtes. Ce type de circulation apporte généralement un temps sec, mais surtout un ressenti particulièrement froid, accentué par le vent.

Dans les terres, notamment dans le Calvados et l'Orne, le thermomètre pourrait afficher -4 à -2°C sous abri, tandis que le ressenti pourrait chuter jusqu'à -10°C lors de la matinée de Noël. Sur le littoral normand, les températures resteraient légèrement positives, entre 0 et 4°C, mais là encore, le vent renforcerait la sensation de froid.

Un scénario qui placerait la Normandie parmi les régions les plus froides de France pour le 25 décembre, avec des valeurs inférieures aux normales saisonnières.

Neige à Noël en Normandie : un scénario rare mais envisagé

La question que beaucoup se posent : la neige peut-elle tomber jusqu'en plaine ?
D'après Météo des Villes, certains scénarios du modèle européen ont récemment fait apparaître des précipitations neigeuses le jour de Noël.

Ces projections évoquent des flocons possibles du bassin parisien à la Normandie, mais aussi du Massif central jusqu'aux Pyrénées, avec un potentiel blanchiment des sols, y compris en plaine. Un événement qui serait une première depuis près de 15 ans à l'échelle nationale pour un 25 décembre.

La goutte froide, clé du possible Noël blanc

Ce scénario hivernal repose sur un élément météorologique bien précis : la goutte froide. Il s'agit d'une poche d'air très froid en altitude, souvent associée à des conditions instables et propices à la neige si l'air froid est suffisamment présent en basses couches.

Le modèle européen envisageait initialement une goutte froide positionnée directement au-dessus de la France, favorisant des chutes de neige jusqu'en plaine. Mais ce type de phénomène est particulièrement difficile à prévoir, car il évolue de manière rapide et parfois imprévisible.

Pourquoi la prudence reste de mise à une semaine de Noël

Les météorologues appellent clairement à la prudence. A 7 ou 8 jours d'échéance, les modèles peuvent encore largement évoluer. D'ailleurs, certaines mises à jour plus récentes ont déjà repoussé la goutte froide vers l'Europe centrale, faisant momentanément disparaître le scénario neigeux sur la France.

Si le refroidissement semble désormais acquis, l'incertitude demeure sur un point essentiel : l'humidité. Sans précipitations, le froid resterait sec… et sans neige.

Pour l'heure, les scénarios neigeux restent minoritaires, mais leur simple existence est déjà notable, tant ce type de configuration est devenu rare depuis 2010.

Un point météo plus fiable attendu dans les prochains jours

Les spécialistes sont unanimes : les prévisions deviendront bien plus fiables à 48 heures de l'échéance. Un nouveau point précis sera donc nécessaire en début de semaine prochaine, lorsque les modèles convergeront davantage. Nous vous invitons notamment à suivre Christopher Bribet, spécialiste météo, qui met à jour ses modèles tous les jours.

Conclusion : un Noël très froid en Normandie est désormais très probable. Un Noël blanc ? Ce n'est pas encore garanti, mais le risque est loin d'être exclu.

