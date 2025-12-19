En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Seine-Maritime. Patrouilles renforcées, contrôles routiers… Quel dispositif de sécurité pour Noël et le Nouvel An ?

Sécurité. La préfecture de Seine-Maritime détaille un dispositif de sécurité qui est renforcé pour les fêtes de fin d'année, dans le contexte du plan Vigipirate qui est toujours au niveau "urgence attentat".

Publié le 19/12/2025 à 15h03 - Par Pierre Durand-Gratian
Les patrouilles doivent notamment être renforcées aux abords des lieux sensibles en Seine-Maritime pour les fêtes de fin d'année.

Le plan Vigipirate dans l'ensemble du pays est toujours au niveau "urgence attentat". Dans ce contexte, la préfecture de Seine-Maritime détaille un dispositif de sécurité renforcé pour la période des fêtes qui "peut s'accompagner de risques, en matière de sécurité tant publique que sanitaire et aussi routière".

Concrètement, l'ensemble des forces de sécurité et de secours du département sont mobilisées, police, gendarmerie, forces militaires Sentinelle et sapeurs-pompiers, "au travers d'opérations conjointes sur le terrain lors des périodes les plus chargées". Les patrouilles doivent notamment être renforcées aux abords des lieux jugés sensibles.

Prévenir les risques de dégradation

Des réunions ont été organisées pour coordonner toute la chaîne de la sécurité entre forces de sécurité intérieure, élus, les armées, les pompiers, les polices municipales, les opérateurs de transports ou les bailleurs pour limiter les risques de dégradations lors des nuits festives. Il est prévu notamment l'enlèvement des véhicules épaves, l'enlèvement des containers à poubelles, les contrôles et fermetures des accès aux bâtiments publics ou la sécurisation et l'enlèvement du matériel sur les chantiers.

Plus de contrôles sur la route

Côté sécurité routière, un large déploiement de policiers et de gendarmes est prévu les soirs des 24 et 31 décembre "pour assurer des contrôles massifs en amont des soirées de fêtes, comme en deuxième partie de nuit".

Enfin, la préfecture a pris des arrêtés spécifiques sur la période. La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite du mercredi 31 décembre 15h au jeudi 1er janvier à 10h. La vente d'alcool à emporter est aussi interdite dès le mardi 31 à 20h et jusqu'au lendemain à 10h.

Par ailleurs, la vente et l'utilisation d'artifices de divertissement, toute comme la distribution de carburant, dont le gaz inflammable dans des conteneurs individuels, sont interdites du samedi 20 décembre à 8h jusqu'au vendredi 2 janvier à 8h dans l'ensemble du département.

