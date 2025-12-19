Caen. La circulation toujours ralentie à cause des dégâts liés aux mobilisations agricoles

La circulation est ralentie ce vendredi 19 décembre autour du Zénith de Caen.

Les services municipaux ont été mobilisés pour nettoyer les dégâts laissés par le rassemblement de la Coordination rurale, qui s'est tenu jeudi après-midi. Des dizaines de tracteurs avaient investi le rond-point, déversant du fumier et des pneus, qu'ils ont ensuite brûlés, afin d'attirer l'attention de la préfecture sur la situation des agriculteurs.