Société. CDI, logement, pouvoir d'achat : une ville normande s'invite dans le top 3 des meilleurs plans en France

Trouver un emploi stable et un logement adapté relève souvent du parcours du combattant. Pourtant, une ville normande s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs compromis en France.

Selon Le Parisien, qui révèle une étude croisant données de l'emploi et de l'immobilier, Rouen figure parmi les villes où le rapport entre opportunités professionnelles et coût du logement est le plus favorable.

Un signal fort, à l'heure où de nombreux actifs cherchent à quitter les grandes métropoles sans renoncer à leur carrière.

Emploi en CDI : un marché plus dynamique qu'on ne l'imagine à Rouen

Longtemps sous-estimée, la dynamique de l'emploi à Rouen s'est nettement renforcée ces dernières années.

D'après les données relayées par Le Parisien, le bassin rouennais bénéficie d'un tissu économique diversifié : services, industrie, logistique, commerce, mais aussi fonctions tertiaires en croissance.

Résultat : les offres en CDI sont bien présentes, avec un marché du travail plus stable que dans certaines grandes villes où la concurrence est devenue féroce.

Immobilier à Rouen : des prix encore accessibles en 2026

Autre atout majeur : le marché immobilier rouennais reste nettement plus respirable que celui des grandes métropoles françaises.

Selon Le Parisien, la stabilisation des prix, combinée à une légère baisse des taux de crédit, redonne du pouvoir d'achat immobilier aux ménages.

A Rouen, il est encore possible de viser des surfaces confortables, là où Paris ou Nice imposent des concessions drastiques sur la qualité de vie.

Pourquoi les villes moyennes comme Rouen séduisent de plus en plus ?

La tendance est claire : les villes de taille intermédiaire reprennent l'avantage.

Selon l'analyse citée par Le Parisien, elles profitent à la fois :

d'une pression immobilière plus faible

d'un marché de l'emploi plus équilibré

d'un coût de la vie globalement maîtrisé

Rouen s'inscrit pleinement dans ce mouvement, avec un positionnement stratégique, une offre de transports solide et une attractivité qui progresse.

Qualité de vie : le vrai bonus qui fait la différence

Au-delà des chiffres, Rouen coche aussi des critères devenus essentiels : proximité des services, accès à la culture, cadre de vie, et équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Selon Le Parisien, ce sont précisément ces éléments qui expliquent pourquoi de plus en plus d'actifs choisissent de s'y installer durablement.

Dans un contexte économique encore incertain, la ville normande apparaît comme un choix rationnel… mais aussi rassurant.