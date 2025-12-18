En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Société. CDI, logement, pouvoir d'achat : une ville normande s'invite dans le top 3 des meilleurs plans en France

Habitat. S'installer durablement, décrocher un CDI et accéder à un logement sans exploser son budget : dans une ville normande, l'équation redevient possible en 2026. Selon une récente étude dévoilée jeudi 18 décembre 2025, certains territoires tirent clairement leur épingle du jeu, loin des grandes métropoles saturées.

Publié le 18/12/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Société. CDI, logement, pouvoir d'achat : une ville normande s'invite dans le top 3 des meilleurs plans en France
Cette ville normande fait mieux que les grandes métropoles sur un point clé. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Trouver un emploi stable et un logement adapté relève souvent du parcours du combattant. Pourtant, une ville normande s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs compromis en France.
Selon Le Parisien, qui révèle une étude croisant données de l'emploi et de l'immobilier, Rouen figure parmi les villes où le rapport entre opportunités professionnelles et coût du logement est le plus favorable.

Un signal fort, à l'heure où de nombreux actifs cherchent à quitter les grandes métropoles sans renoncer à leur carrière.

Emploi en CDI : un marché plus dynamique qu'on ne l'imagine à Rouen

Longtemps sous-estimée, la dynamique de l'emploi à Rouen s'est nettement renforcée ces dernières années.
D'après les données relayées par Le Parisien, le bassin rouennais bénéficie d'un tissu économique diversifié : services, industrie, logistique, commerce, mais aussi fonctions tertiaires en croissance.

Résultat : les offres en CDI sont bien présentes, avec un marché du travail plus stable que dans certaines grandes villes où la concurrence est devenue féroce.

Immobilier à Rouen : des prix encore accessibles en 2026

Autre atout majeur : le marché immobilier rouennais reste nettement plus respirable que celui des grandes métropoles françaises.
Selon Le Parisien, la stabilisation des prix, combinée à une légère baisse des taux de crédit, redonne du pouvoir d'achat immobilier aux ménages.

A Rouen, il est encore possible de viser des surfaces confortables, là où Paris ou Nice imposent des concessions drastiques sur la qualité de vie.

Pourquoi les villes moyennes comme Rouen séduisent de plus en plus ?

La tendance est claire : les villes de taille intermédiaire reprennent l'avantage.
Selon l'analyse citée par Le Parisien, elles profitent à la fois :

  • d'une pression immobilière plus faible
  • d'un marché de l'emploi plus équilibré
  • d'un coût de la vie globalement maîtrisé

Rouen s'inscrit pleinement dans ce mouvement, avec un positionnement stratégique, une offre de transports solide et une attractivité qui progresse.

Qualité de vie : le vrai bonus qui fait la différence

Au-delà des chiffres, Rouen coche aussi des critères devenus essentiels : proximité des services, accès à la culture, cadre de vie, et équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Selon Le Parisien, ce sont précisément ces éléments qui expliquent pourquoi de plus en plus d'actifs choisissent de s'y installer durablement.

Dans un contexte économique encore incertain, la ville normande apparaît comme un choix rationnel… mais aussi rassurant.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
Lot de vinyles
Lot de vinyles Envermeu (76630) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Société. CDI, logement, pouvoir d'achat : une ville normande s'invite dans le top 3 des meilleurs plans en France
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple