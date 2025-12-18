Manifestation. Les agriculteurs quittent le rond-point du Zénith à Caen : pas d'action demain

A l'appel de la Coordination rurale du Calvados, de nombreux agriculteurs se sont rassemblés à divers points stratégiques, et notamment à Caen. Ce jeudi 18 décembre, à partir de la mi-journée, le rond-point du Zénith était totalement bloqué. D'importants feux entraînaient des fumées conséquentes, visibles de loin.

Diverses opérations escargot ont perturbé la circulation, tandis que l'accès à l'A84 était difficile voire impossible une bonne partie de l'après-midi.

Le préfet rencontré

Certains membres de la Coordination rurale sont allés à la rencontre du préfet Stéphane Bredin durant la journée. De quoi avoir des discussions "constructives", d'après Jean-Jacques Pesquerel, le président de la Coordination rurale dans le Calvados. Plusieurs sujets ont été abordés comme la gestion de la crise sanitaire, qui n'a pas touché le département pour le moment, mais aussi la taxe sur les engrais ou le mal-être agricole. "On va travailler ensemble", conclut le président.

Un nouveau rond-point investi

Ainsi, la décision a été prise de lever le camp en début de soirée et de débloquer le rond-point du Zénith. "C'était important de marquer le coup", relate Jean-Jacques Pesquerel, qui se félicite d'une manifestation qui s'est déroulée sans incident.

Les convois de tracteurs reprennent la route, de quoi déjà perturber la circulation. "Beaucoup repartent au travail." D'autres se donnent rendez-vous au niveau du rond-point de l'Europe à Bayeux, l'occasion de finir ensemble la soirée, et de faire un bilan. Les agriculteurs n'entendent pas, pour le moment, bloquer ce rond-point. Aucune action n'est annoncée pour demain, vendredi 19 décembre.