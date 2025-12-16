Normandie. Finale de La France a un incroyable talent : à quelle place a terminé l'avaleur de sabres Herwan Legaillard ?

Il n'a pas remporté la nouvelle édition de la célèbre émission, mais il a marqué la compétition de son empreinte. L'acrobate Herwan Legaillard, originaire de Cherbourg, a participé à la finale de La France a un incroyable talent (LFAIT) diffusée mardi 16 décembre sur M6. Malgré le stress d'effectuer un numéro en direct, l'avaleur de sabres normand n'a pas flanché et a offert un nouveau numéro spectaculaire. Il a commencé son spectacle suspendu à un drap dans un décor rouge et blanc, avec une épée dans la gorge.

Herwan Legaillard a débuté son numéro dans les airs. - Capture d'écran M6

En immersion... avec un sabre dans la gorge

Après plusieurs mouvements impressionnants, Herwan Legaillard a réalisé l'impossible : il a avalé un sabre en étant complètement immergé dans un réservoir d'eau. "Mais qu'est-ce que l'on vient de voir ? C'est une première mondiale !", s'exclame Eric Antoine. "C'est très difficile parce que je me prive d'oxygène, et je dois contrôler pour que l'eau ne rentre pas dans mon corps", explique Herwan Legaillard.

Il a réalisé une première mondiale : avaler un sabre en étant sous l'eau. - Capture d'écran M6

Ses projets après l'émission

A chaque passage, il a ébahi la scène de l'émission. "J'ai envie de remercier toutes les personnes qui me suivent, amis, famille et tous ceux qui m'ont découvert", indiquait avant l'émission le Cherbourgeois. Il a également rendu hommage à l'école de cirque Sol'Air de Tourlaville, lors de son portrait diffusé avant le numéro. Sa discipline unique au monde, avaler des objets pointus tout en effectuant des acrobaties aériennes, a fait date durant cette 20e saison du programme. Son parcours l'a conduit à la deuxième place du podium. La victoire a été remporté par le duo de danseurs Emyo.

Que va faire Herwan Legaillard désormais ? Le public peut le retrouver au cabaret La Sirène à Barbe de Dieppe, en Seine-Maritime. Il a également reçu des propositions de spectacles, au fil de ses passages dans l'émission. "Cela commence à arriver", conclut en souriant l'artiste cherbourgeois.