Orne. Plus de 400 000 euros investis pour sécuriser le réseau électrique de Sainte-Honorine-la-Guillaume

Pour Pierre Madeline, maire de Sainte-Honorine-la-Guillaume, enfouir le réseau électrique était une nécessité. "A chaque fois qu'il y avait un incident climatique, comme du vent ou de la neige, la ligne haute tension qui passe par le bois était endommagée. La dernière fois, on a eu cinq jours sans électricité", se souvient-il. En 2023, le réseau électrique de la commune avait subi d'importants dégâts après le passage de la tempête Ciarán.

Réduire le nombre d'incidents

En 2024, l'Orne avait également été touchée par l'épisode neigeux Caetano. "Dans le département, un client sur cinq avait été impacté", raconte Baptiste Anger, délégué territorial d'Enedis pour l'Orne. Dans le cadre de son programme Résilience, Enedis a décidé d'enfouir plus de deux kilomètres du réseau électrique de Sainte-Honorine-la-Guillaume pour un montant de 406 000 euros. "En enfouissant le réseau, on aura moins d'incidents", explique Baptiste Anger avant d'ajouter que le réseau aérien, trop exposé à la végétalisation, sera démonté prochainement. Un chantier similaire est également en cours à Longny-les-Villages puisque dans la région, Enedis a décidé d'investir 120 millions d'euros pour la consolidation de 600 kilomètres de réseau, d'ici à 2030.

Une méthode écoresponsable

Les câbles enfouis dans le bourg de Sainte-Honorine-la-Guillaume sont d'abord enrubannés pour diminuer de 30% les émissions de gaz à effets de serre du chantier. "Cela va nous permettre d'apporter une protection supplémentaire et de reboucher la tranchée avec la même terre qui a été déplacée pour la creuser, détaille Baptiste Anger. Sans ce câble, il faudrait faire venir et déposer d'autres matériaux avant de reboucher la tranchée car certains cailloux peuvent être saillants. Cela nous permet donc de limiter le nombre d'allers-retours en camion", conclut-il.