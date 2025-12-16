Près de Saint-Lô. Un piéton de 24 ans renversé par une voiture

Les secours sont intervenus lundi 15 décembre un peu avant 18h30 pour un piéton renversé par une voiture à Torigny-les-Villes, près de Saint-Lô.

Transporté au centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô

Le piéton, un homme âgé de 24 ans, a été blessé. Il a été pris en charge par les secours et transporté vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô. La conductrice de la voiture, une femme de 56 ans, choquée au moment de l'accident a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Son état n'a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.