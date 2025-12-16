En ce moment Double je Christophe WILLEM
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sud-Manche. Un homme grièvement blessé dans un accident de moto à cause d'une perte de contrôle

Sécurité. Un homme a été grièvement blessé dans un accident de la route lundi 15 décembre à Ponts-sous-Avranches.

Publié le 16/12/2025 à 08h35 - Par Thierry Valoi
Sud-Manche. Un homme grièvement blessé dans un accident de moto à cause d'une perte de contrôle
Un homme a été grièvement blessé dans un accident à Pont-sous-Avranches. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un accident de la route s'est produit lundi 15 décembre un peu avant 17h30 à Pont-sous-Avranches sur la route départementale 975.

Une perte de contrôle

Une moto est seule en cause. Pour une raison encore inconnue, le pilote a perdu le contrôle de sa machine. L'homme de 56 ans a été grièvement blessé. Il a été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

10 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sud-Manche. Un homme grièvement blessé dans un accident de moto à cause d'une perte de contrôle
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple