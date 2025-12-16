Sud-Manche. Un homme grièvement blessé dans un accident de moto à cause d'une perte de contrôle

Un accident de la route s'est produit lundi 15 décembre un peu avant 17h30 à Pont-sous-Avranches sur la route départementale 975.

Une perte de contrôle

Une moto est seule en cause. Pour une raison encore inconnue, le pilote a perdu le contrôle de sa machine. L'homme de 56 ans a été grièvement blessé. Il a été évacué par l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen.

10 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.