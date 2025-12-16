En ce moment Double je Christophe WILLEM
Le Havre. Charlie Dalin élu Marin de l'année 2025

Sport. Le navigateur Havrais Charlie Dalin a été élu Marin de l'année 2025, après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe. Le Normand de 41 ans a révélé en octobre qu'il avait réalisé son exploit alors qu'il était atteint d'un cancer.

Publié le 16/12/2025 à 08h43 - Par Gilles Anthoine
Charlie Dalin a été élu Marin de l'année 2025, après sa victoire sur le Vendée Globe. - Célia Caradec

Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi 15 décembre à Paris "Marin de l'année 2025" après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.

"C'est une belle émotion, c'est quelque chose dont je rêvais depuis des années", a avoué après la cérémonie le Normand, qui a battu en janvier le record de la course de plus de neuf jours, révélant quelques mois plus tard qu'il était atteint d'un cancer. Il a été "élu à l'unanimité des votes", a précisé au moment de la remise du prix le président du jury, Tony Estanguet, une première dans l'histoire de cette distinction annuelle organisée par la Fédération française de voile.

Quelques dizaines de minutes avant de recevoir son trophée, le marin de 41 ans était déjà monté une première fois sur la scène du Casino de Paris, sous les acclamations nourries d'un public bouleversé de revoir les images de sa victoire aux Sables-d'Olonne. "Je n'étais pas loin de verser une larme aussi, heureusement qu'il faisait noir dans la salle. C'est un très bon souvenir cette victoire, la récompense de six ans de travail", a-t-il souligné.

La Route du Rhum, toujours un objectif

Le marin, père d'un petit garçon de 10 ans, a dévoilé en octobre avoir navigué autour de la planète avec une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), diagnostiquée à l'automne 2023, le forçant aujourd'hui à mettre sa carrière de marin entre parenthèses. "Ça me manque les courses, les départs, cette euphorie, cette ébullition au départ comme aux arrivées. J'ai l'impression de revivre un petit peu ça ce soir. Ça fait du bien", a-t-il affirmé.

Toujours malade, il travaille actuellement à Lorient comme conseiller architecte naval, au sein de l'écurie Macif, et participe à la conception du prochain Imoca de l'équipe, qui sera barré par le Britannique Sam Goodchild. "Je travaille, je vais à la musculation plusieurs fois par semaine pour revenir rapidement, pour guérir. Je fais tout pour pouvoir revenir naviguer, sur nos beaux plans d'eau, sur nos beaux bateaux", a-t-il déclaré.

Charlie Dalin se laisse encore la possibilité de participer à la Route du Rhum en 2026, "J'ai demandé à la Macif de donner ma réponse fin janvier, en ce moment ça va un petit peu mieux, mais il y a encore du boulot. J'aimerais bien être au départ, mais je ne peux pas faire de pronostic à ce stade", a ajouté le marin, qui avait déjà reçu le titre de Marin international de l'année décerné le mois dernier par la Fédération internationale de voile, une première pour un navigateur français.

(avec AFP)

