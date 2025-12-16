[Photos] Manche. Ces bénévoles du Secours populaire offrent des jouets neufs à Noël

C'est un sujet qui préoccupe de nombreux parents. Pourront-ils offrir un cadeau à leur enfant à Noël ? 37 % des familles ont déjà annoncé qu'elles renonçaient en totalité ou en partie aux cadeaux, selon un sondage de l'IFOP du 2 décembre. Dans la Manche, la nouvelle équipe du Secours populaire de Valognes s'est mobilisée lundi 15 décembre pour qu'une quarantaine de bénéficiaires puissent célébrer les fêtes. Lors de la distribution mensuelle de denrées alimentaires de base (lait, farine, huile, conserves…), les bénévoles préparent aussi un colis de gourmandises. "Il y a de la pintade Label Rouge, un kilo de clémentines, des carottes, des pommes, des navets boule d'or, des échalotes, des crèmes desserts chocolat noisette et de la crème fraîche offerte par Elle & Vire", énumère l'une des bénévoles. Le bénéficiaire paie deux euros pour avoir son colis "festif" et ajoute un supplément de 50 centimes par personne supplémentaire.

Daniel, Patricia et France organisent la distribution de colis alimentaires. - Julien Rojo

"Ce sont des choses assez intéressantes", estime Joy en regardant son sac. Les bénéficiaires peuvent aussi recevoir un kit de produits d'hygiène et un bon pour acheter à prix réduit des légumes sur le marché.

Pour Noël, les bénévoles de Valognes ont préparé un colis "festif" pour les bénéficiaires. - Julien Rojo

Une centaine de jouets à donner

Dans une autre pièce, des jouets, jeux de société et des chocolats s'entassent sur des tables. Chaque famille peut venir récupérer gratuitement un jouet neuf et un chocolat par enfant. Une partie a été collectée par Stéphanie Fleury, référente de l'association Copain du Monde, rattachée au Secours populaire. "Nous avons fait une collecte à Intermarché, avec des jeunes de 6 à 18 ans. Ils ont distribué des prospectus aux personnes", détaille-t-elle. Résultat : une centaine de jouets et 124 boîtes de chocolats ont été collectées. Une autre partie des produits provient de grandes entreprises ou a été achetée par le Secours populaire à l'échelle nationale.

Les familles peuvent prendre un jouet neuf par enfant. - Julien Rojo

Après avoir fait un tour des objets proposés, Perle et sa fille repartent avec un sac plein. "J'ai pris des jeux de société pour mes enfants, une petite ardoise et du chocolat", sourit cette mère de famille. En plus de cette action, le Secours populaire prépare une sortie cinéma pour les enfants des bénéficiaires pendant les vacances. La structure organise aussi une grande braderie solidaire lundi 22 décembre de 14h à 17h, à la Maison des Solidarités de Valognes.