Voile. Trophée Jules Verne, le Havrais Guillaume Pirouelle à la conquête du monde

Thomas Coville et son équipage ont quitté Lorient lundi 15 décembre, à bord de l'Ultim Sodebo 3 pour tenter de battre le record du tour du monde à la voile en équipage, le Trophée Jules Verne. Le départ a été donné dans la soirée au large de l'île d'Ouessant. Le record à battre est celui de Francis Joyon en 2017, en 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Pour y parvenir, Thomas Coville devra recouper la ligne d'arrivée avant le 25 janvier prochain, à 20h31.

Nouveau challenge pour Guillaume Pirouelle

Parmi les équipiers de Thomas Coville, le Havrais Guillaume Pirouelle. Le skipper de 31 ans a remporté le 17 novembre dernier la Transat Café l'Or en class40 avec son co-skipper Cédric Chateau. Ils avaient relié Le Havre et la Martinique en 19 jours, 2 heures et 34 minutes. Guillaume Pirouelle est l'une des figures montantes de la voile. Le Havrais avait marqué les esprits en arrivant deuxième de la Solitaire du Figaro dès sa première participation, en 2022.

Le reste de l'équipe de l'Ultim Sodebo 3 est composé de Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel.