En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Voile. Trophée Jules Verne, le Havrais Guillaume Pirouelle à la conquête du monde

Sport. L'Ultim Sodebo de Thomas Coville a pris le départ du Trophée Jules Verne, lundi 15 décembre dans la soirée. Parmi les membres d'équipage : le Havrais Guillaume Pirouelle, récent vainqueur de la Transat Café l'Or. Ils vont tenter de battre le record du tour du monde à la voile en équipage, un record détenu depuis 2017 par Francis Joyon.

Publié le 16/12/2025 à 08h58 - Par Gilles Anthoine
Voile. Trophée Jules Verne, le Havrais Guillaume Pirouelle à la conquête du monde
Guillaume Pirouelle fait partie de l'équipage de l'Ultim Sodebo 3, parti lundi 15 décembre pour le Trophée Jules Verne. - Jean-Marie Dean

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Thomas Coville et son équipage ont quitté Lorient lundi 15 décembre, à bord de l'Ultim Sodebo 3 pour tenter de battre le record du tour du monde à la voile en équipage, le Trophée Jules Verne. Le départ a été donné dans la soirée au large de l'île d'Ouessant. Le record à battre est celui de Francis Joyon en 2017, en 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Pour y parvenir, Thomas Coville devra recouper la ligne d'arrivée avant le 25 janvier prochain, à 20h31.

Nouveau challenge pour Guillaume Pirouelle

Parmi les équipiers de Thomas Coville, le Havrais Guillaume Pirouelle. Le skipper de 31 ans a remporté le 17 novembre dernier la Transat Café l'Or en class40 avec son co-skipper Cédric Chateau. Ils avaient relié Le Havre et la Martinique en 19 jours, 2 heures et 34 minutes. Guillaume Pirouelle est l'une des figures montantes de la voile. Le Havrais avait marqué les esprits en arrivant deuxième de la Solitaire du Figaro dès sa première participation, en 2022.

Le reste de l'équipe de l'Ultim Sodebo 3 est composé de Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Voile. Trophée Jules Verne, le Havrais Guillaume Pirouelle à la conquête du monde
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple