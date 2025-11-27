Voile. Cédric Chateau, le vainqueur de la Transat Café l'Or, de retour au Havre

Gagner une course au large est toujours un exploit. Lundi 17 novembre, le duo 100% havrais, Cédric Chateau et Guillaume Pirouelle, est arrivé en tête de la Transat Café l'Or à Fort-de-France, à bord de leur Class 40 Seafrigo Sogestran. La course a été haletante avec seulement 7 minutes d'avance sur le second Class 40, SNSM Faites un don !. De retour dans la cité Océane, mardi 25 novembre, Cédric Chateau savoure toujours cette victoire qui ne s'est pas jouée sur la ligne d'arrivée. "Il y avait un petit doute sur la distance entre SNSM et Seafrigo Sogestran qu'il fallait éclaircir. Il y a aussi les contrôleurs de l'organisation qui viennent vérifier l'ensemble des plombs à bord. Si un scellé est cassé, c'est une pénalité de temps. Il a bien fallu 10 minutes avant de voir revenir le contrôleur et se rendre compte que la distance restant à parcourir pour la SNSM allait être trop importante pour pouvoir compenser notre avance."

Le duo pense désormais à la suite. L'objectif en 2026 pour l'équipe Seafrigo Sogestran sera de faire la Route du Rhum. C'est Guillaume Pirouelle qui prendra la barre.

A 48 ans, Cédric Chateau, qui coordonne également le pôle espoir du Havre de la Ligue de voile de Normandie et dirige la Normandy Elite Team, est un vrai passionné de la mer. "Chaque transat est différente, chaque entraînement est différent, chaque problème qui survient est différent. C'est un éternel apprentissage. On doit être créatif, s'adapter. Et moi c'est ce qui me passionne. Etre capable de continuer à apprendre 30 ans après avoir commencé la voile."

Faire du Havre une place forte de la course au large

La voile a le vent en poupe sur Le Havre. Les skippers de la cité Océane s'imposent, entre Charlie Dalin, Thimoté Polet, Guillaume Pirouelle, Cédric Chateau… "On a d'excellents clubs en Normandie qui forment de jeunes pousses depuis des décennies. On observe un changement de nos marins qui se dirigeaient plutôt vers la voile olympique, le duel ou le tour de France. Ils pensaient que la course à la voile était inaccessible."

Cédric Chateau veut faire du Havre la nouvelle place forte de la voile. "La course au large aujourd'hui, elle est en Bretagne, entre Lorient, Concarneau et La Trinité. Ceux qui veulent faire de la course au large migrent vers ces régions, pour se préparer. L'implantation de Thimoté et du projet Seafrigo Sogestran prouve qu'on n'est pas obligé de déménager. C'est un objectif personnel avec ma casquette de directeur de centre d'entraînement voile, faire en sorte que d'ici une dizaine d'années Le Havre ressemble de plus en plus à Lorient, que les Bretons viennent chez nous."