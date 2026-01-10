Calvados. Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes conduites à l'hôpital

Un drame aurait pu survenir. Vendredi 9 janvier vers 20h50, les pompiers sont intervenus à Saint-Gatien-des-Bois au niveau de la route de Bonneville dans le Calvados à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone dans une maison.
- A lire aussi. Seine-Maritime. Un feu se déclare dans une chambre et se propage à la toiture, le propriétaire des lieux relogé
L'accident a fait trois victimes
Deux femmes de 60 et 28 ans ont été transportées au centre hospitalier de Cricqueboeuf et un homme de 54 ans a été transporté au centre hospitalier de Lisieux.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.