Normandie. Vigilance orange à partir de minuit, les transports scolaires suspendus

Les transports scolaires suspendus en Normandie Conséquence directe de ces conditions météo, le réseau de cars Nomad annonce la suspension des transports scolaires dans les cinq départements normands, lundi 5 janvier. Sont donc concernés : Manche, Calvados, Eure, Seine-Maritime et Orne. Dans ce dernier département, si les lignes scolaires sont bien suspendues, les lignes commerciales sont maintenues, "sous réserve des conditions météorologiques locales". Un nouveau point de situation est prévu lundi 5 janvier, à la mi-journée.

Pour la première fois en 2026, Météo France émet une vigilance orange à la neige et au verglas pour la quasi-totalité de la Normandie, lundi 5 janvier. Cette vigilance entrera en vigueur à minuit dans la Manche, le Calvados, en Seine-Maritime et dans l'Eure. L'Orne demeure, à ce stade, en vigilance jaune.

Jusqu'à 10cm localement

"A partir de minuit, les premières averses de neige se mettent en place le long des côtes de la Manche avec une tenue rapide au sol compte tenu des températures négatives", détaille Météo France, alors qu'on attend jusqu'à -5°C dans la nuit de dimanche à lundi, en Normandie.

Une perturbation neigeuse balayera les trois départements côtiers dans la matinée, avant de s'évacuer vers le sud de la Normandie en cours d'après-midi. Le cumul de neige pourrait s'établir entre 3 et 5cm, voire jusqu'à 10cm localement, notamment sur les hauteurs.

De la neige aussi dans l'Orne

Dans les départements limitrophes à la vigilance orange, comme l'Orne ou la Mayenne, les averses "peuvent rester soutenues" et "engendrer des cumuls de neige significatifs", ajoute Météo France. Ces territoires pourraient ainsi voir rehausser le niveau de la vigilance dans les prochaines heures.