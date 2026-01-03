Calvados. Un accident de personne se produit en gare de Mézidon, les pompes funèbres interviennent

Un drame s'est produit vendredi 2 janvier. Ce jour-là, SNCF Nomad Train a indiqué sur son compte X qu'un accident de personne a eu lieu en gare de Mézidon près de Caen. "La circulation est interrompue dans le secteur le temps que les équipes concernées se rendent sur place", pouvait-on lire dans le premier post vers 20h45. Vers 21h45, les équipes techniques SNCF sont arrivées sur place et la police ainsi que les pompiers étaient en route. Vers 22h, toutes les équipes techniques étaient sur place et l'enquête de police était en cours. Les pompes funèbres sont arrivées sur les lieux vers 22h30 et vers 23h leur intervention se poursuivait.

Vers 00h45, l'enquête de police et l'intervention des pompes funèbres étaient en train de prendre fin et le trafic a repris progressivement sur toutes les lignes.