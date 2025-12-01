En ce moment Grace kelly MIKA
[Actualisé] Caen. Accident de personne à la gare : un piéton de 16 ans meurt percuté par un train

Sécurité. Les trains ne circulent plus à la gare de Caen ce lundi 1er décembre en soirée, en raison d'un accident de personne. Les lignes Paris-Caen-Cherbourg, Caen-Le Mans et Caen-Rouen sont à l'arrêt. Un piéton de 16 ans a été percuté par un train.

Publié le 01/12/2025 à 18h14, mis à jour le 01/12/2025 à 18h39 - Par Lilian Fermin
Les trains sont à l'arrêt à la gare de Caen ce lundi 1er décembre. - Illustration

Mise à jour à 18h10.

D'après les pompiers du Calvados un piéton a été percuté par un train à Mondeville, proche de la gare. Le piéton, un jeune homme de 16 ans, est mort. Une enquête a été ouverte, les forces de l'ordre étaient sur place en fin de journée. Les voyageurs d'un train Paris - Caen ont été évacués. "Une équipe de soutien psychologique est disponible au 0800 120 821 (numéro gratuit et anonyme, accessible 7j/7 de 9h à 20h)", précise SNCF Nomad Train. Le trafic devrait reprendre vers 19h30.

Lundi soir difficile sur les rails en Normandie. La SNCF indique à 16h un "accident de personne" dans le secteur de Caen ce lundi 1er décembre. De quoi paralyser totalement la circulation, puisque désormais, les trains ne circulent plus entre Paris-Caen-Cherbourg, Caen-Rouen et Caen-Le Mans. Plusieurs trains d'ores et déjà supprimés tandis que d'autres sont "en rétention".

Une reprise estimée vers 18h30

La reprise estimée du trafic est pour le moment prévue à 18h30.

Lorsqu'un accident se produit, tous les trains s'arrêtent, et les secours sont prévenus. Ces derniers sont sur place. Un officier de police judiciaire doit lui aussi être dépêché pour mener l'enquête, et autoriser ensuite le trafic à reprendre.

