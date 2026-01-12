En Mayenne. Un jeune de 17 ans contrôlé à 137km/h au lieu de 80km/h

Après les épisodes neigeux et venteux qui ont naturellement ralenti la vitesse sur les routes, la gendarmerie de la Mayenne a constaté de nouveaux grands excès de vitesse dans le département. Les militaires ont notamment interpellé un conducteur âgé de 17 ans, dimanche 11 janvier. Il roulait à 137km/h au lieu de 80 sur la Nationale 12 sur la commune de Javron-les-Chapelles.

Deux excès de vitesse au-delà de 70km/h

Plus tôt dans l'après-midi, sur la RD15 à Bierné cette fois, les gendarmes ont contrôlé un conducteur allant à 155km/h pour une vitesse limitée à 80km/h. Un premier excès de vitesse dépassant la limite de 70km/h a été constaté sur la RN12 à hauteur de Champéon.

Les trois conducteurs se sont vus retirer immédiatement le permis de conduire.