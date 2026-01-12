Judo. A 13 ans, ce jeune Ornais brille aux quatre coins de la France

L'année commence bien pour Julien Porteboeuf. Il faut dire que le jeune judoka a terminé l'année 2025 de la même manière. Après avoir remporté le tournoi national de Chartres dans la catégorie des -42kg chez les minimes samedi 13 décembre, le sportif rattaché à l'Alliance judo 61 (AJ61) a décroché une nouvelle médaille d'or lors du tournoi national de Cesson-Sévigné, samedi 10 janvier.

Prochain rendez-vous à Amiens

A 13 ans, Julien Porteboeuf fait son nid puisqu'il était également monté sur la troisième marche du podium lors de la 18e édition du prestigieux tournoi international de Harnes, dans le Pas-de-Calais, samedi 8 novembre. L'Ornais tentera à nouveau de briller lors de sa prochaine compétition, le 17 janvier à Amiens.