[Photos] Port du Havre. Les Jeunes Agriculteurs ciblent les camions frigorifiques : "La douane aujourd'hui, c'est nous !"

Ils ont installé une tente de fortune avec bâches et bottes de paille, à proximité de la porte François Ier, sur le port du Havre. Depuis samedi 10 janvier, les Jeunes Agriculteurs sont implantés à la sortie des terminaux de Port 2000, où accostent les porte-conteneurs, pour une action symbolique de contrôle des marchandises. Ils s'opposent à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.

Vêtus de chasubles "douanes agricoles", les agriculteurs détournent quelques minutes les camions. - Célia Caradec

Saumon russe, mouton chinois

L'action se déroule dans le calme, et devrait s'étirer au moins jusqu'à la soirée de ce lundi 12 janvier. "Les douaniers, aujourd'hui, c'est nous !", explique Enzo Legrand-Goessant, maraîcher installé de l'autre côté du pont de Normandie, vêtu d'une chasuble avec la mention "douanes agricoles". "Les chauffeurs sont compréhensifs. On ouvre les conteneurs des camions frigorifiques, qui transportent de l'alimentaire. On regarde l'origine et on les laisse repartir", poursuit le jeune agriculteur, qui explique ne gagner que 600€ par mois avec le maraîchage.

A l'entrée de Port 2 000 au #Havre les @JeunesAgri de #Normandie opposés au #Mercosur contrôlent les camions frigos qui sortent des terminaux. A l'intérieur : soupes thaï, saumon et boyaux de moutons venant de Chine… @Jeunesagri76 #lehavre #agriculture pic.twitter.com/K0NVxJas1g — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) January 12, 2026

A l'intérieur des conteneurs, de la soupe de légumes thaïlandaise, de la farine, du saumon de Russie ou encore… Des boyaux de mouton chinois. "C'est assez choquant, c'est de la viande que l'on est capable de produire en France", déplore Quentin Lasnon. Salarié agricole à Grémonville, près d'Yvetot, il évoque "un sentiment de trahison" en découvrant ce type de produit. "Est-ce qu'on nous soutient vraiment en Europe ? Demain, avec le Mercosur, on importera peut-être beaucoup de viande du Brésil. C'est ce que l'on ne veut pas !"

Mobilisation le 20 janvier à Strasbourg

Justin Lemaître, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime, a passé deux nuits dans son tracteur. "L'objectif n'est pas de bloquer l'activité portuaire et d'empêcher les dockers de travailler", rappelle-t-il. "On en a besoin des échanges et du commerce international : on exporte des pommes de terre, du lait, du vin… Mais ce que l'on demande, c'est que ce qui est importé respecte nos standards de production, c'est tout."

Une tente de fortune a été installée à proximité de la porte François Ier. - Célia Caradec

La signature du traité avec le Mercosur est prévue samedi 17 janvier, malgré l'opposition de la France. Les JA prévoient de se mobiliser au Parlement européen, à Strasbourg, mardi 20 janvier.

Du saumon russe a été découvert dans ce camion. - Célia Caradec