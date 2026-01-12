Normandie. Tempête Goretti, encore 11 000 foyers sans électricité ce lundi matin

A la suite du passage de la tempête Goretti, qui a traversé le nord-ouest de la France avec des vents violents allant jusqu'à plus de 200km/h sur la Manche dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, ce lundi 12 janvier au matin à 8h, 97 % des clients dont l'électricité avait été coupée sont réalimentés.

Encore 11 000 foyers sans courant

11 000 foyers restent privés d'électricité en Normandie, dont 2 200 dans le Calvados, 1 500 dans l'Eure, 4 900 dans la Manche, 300 dans l'Orne et 2 100 en Seine-Maritime.

La FIRE (Force d'intervention rapide électricité) déclenchée mercredi 7 janvier matin, se poursuit avec une forte mobilisation des techniciens de Normandie et de renforts venus de toute la France. 3 000 techniciens, dont 2 200 salariés Enedis et 800 partenaires, œuvrent activement sur le terrain.

Enedis a également renforcé les effectifs de ses centres d'appels et dépannage, avec 850 conseillers clientèle, tous basés en France.

Rappel des règles de sécurité :

Enedis rappelle qu'il ne faut jamais toucher aux fils tombés à terre, ne jamais toucher à un objet en contact avec une ligne électrique, respecter les zones de danger balisées et signaler toute anomalie constatée (fils électriques trop bas ou à terre ou poteaux endommagés).