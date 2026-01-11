Manche. Un homme de 30 ans meurt après un accident de quad

Les pompiers n'ont rien pu faire. Un homme âgé de 30 ans conduisant un quad a été retrouvé inconscient en arrêt cardio-respiratoire par les secours vers 15h30 à Carentan-les-Marais, dimanche 11 janvier. Malgré une tentative de réanimation cardio-pulmonaire, la victime a été déclarée morte par le médecin du Smur appelé sur place.

Sa compagne transportée à Saint-Lô

Par ailleurs, les pompiers ont pris en charge une femme de 21 ans, la compagne de la victime arrivée après les faits. Victime d'un malaise, la jeune femme a été conduite en direction du centre hospitalier de Saint-Lô. Cinq pompiers et quatre engins en plus de l'hélicoptère Dragon 50 ont été mobilisés pendant l'opération.