Manche. Tempête Goretti : 30 000 foyers restent privés d'électricité annonce la préfecture

Environnement. Samedi 10 janvier, la préfecture de la Manche a indiqué que 30 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Elle dresse aussi un point de situation sur les opérations des pompiers.

Publié le 10/01/2026 à 17h14 - Par Justine Carrère
Les équipes d'Enedis restent pleinement mobilisées après le passage de la tempête Goretti dans la Manche. - Justine Carrère
Les équipes d'Enedis restent pleinement mobilisées après le passage de la tempête Goretti dans la Manche. - Justine Carrère

A la suite du passage de la tempête Goretti dans le département de la Manche, marquée par des rafales atteignant jusqu'à 213km/h sur le littoral du Cotentin et 141km/h dans les terres, la situation évolue, selon la préfecture de la Manche, "favorablement avec un retour progressif à la normale". L'ensemble des services de l'État, en lien avec les collectivités et les partenaires extérieurs, demeure mobilisé pour accélérer le rétablissement des réseaux d'électricité, d'eau potable et mettre hors d'eau les bâtiments touchés par les intempéries. "La priorité reste donnée aux personnes présentant un risque vital ainsi qu'aux installations essentielles d'alimentation en eau potable", a indiqué la préfecture dans un communiqué samedi 10 janvier.

A lire aussi. [Photos] Manche. Bateaux renversés, pontons détruits…. Le port de Saint-Vaast-la-Hougue a été secoué par la tempête

30 000 foyers encore privés d'électricité

A ce stade, 65 % des foyers impactés ont retrouvé l'électricité. Toutefois, 30 000 foyers restent privés d'électricité. Les équipes d'Enedis dans la Manche sont renforcées afin de permettre un rétablissement complet dans les meilleurs délais.

Pour toute urgence, il faut contacter le service dépannage d'Enedis au 09 72 67 50 50.

Les pompiers mobilisés

Sur l'activité des sapeurs-pompiers, depuis jeudi 8 janvier à 17h, le centre de traitement des alertes du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche a reçu près de 3 000 appels, donnant lieu à plus de 800 interventions.

Selon la préfecture de la Manche, "environ 120 interventions restent à traiter aujourd'hui, mobilisant les sapeurs-pompiers de la Manche ainsi qu'une colonne de renfort en provenance du Centre-Val de Loire". La colonne du 1er Régiment d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile (RIISC1) a quant à elle été désengagée hier soir. Les interventions portent principalement sur des bâchages de toitures et le dégagement des objets menaçant de tomber.

Des dégâts sur le réseau routier

Sur le réseau routier, "la circulation est globalement rétablie sur l'ensemble du département", assure la préfecture de la Manche. Néanmoins, quelques axes peuvent encore être ponctuellement bloqués. Les services techniques départementaux et communaux poursuivent leurs efforts pour dégager les derniers secteurs concernés.

A titre préventif, le préfet de la Manche appelle à la vigilance concernant les entreprises qui pourraient pratiquer le démarchage à domicile pour la réalisation en urgence de travaux au niveau des toitures à la suite de la tempête Goretti. En cas de doute, appelez le 17.

Manche. Tempête Goretti : 30 000 foyers restent privés d'électricité annonce la préfecture
