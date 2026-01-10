En ce moment Pumped up kicks Foster the people
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Tempête Goretti : 92 000 clients encore privés d'électricité ce matin, Enedis a mobilisé 3000 techniciens

Environnement. Le passage de la tempête Goretti a cause d'importants dégâts en Normandie. Parmi eux, il y a eu les coupures d'électricité. Samedi 10 janvier au matin, 92 000 clients n'ont toujours pas d'électricité dans la région normande.

Publié le 10/01/2026 à 09h17 - Par Justine Carrère
Normandie. Tempête Goretti : 92 000 clients encore privés d'électricité ce matin, Enedis a mobilisé 3000 techniciens
Après le passage de la tempête Goretti dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, les équipes d'Enedis sont mobilisées. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le passage de la tempête Goretti en Normandie, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, a causé d'importants dégâts. Samedi 10 janvier au matin, Enedis a indiqué que 92 000 clients en Normandie n'ont toujours pas d'électricité.

Combien de clients concernés ?

Dans son dernier bilan partagé samedi 10 janvier au matin, Enedis a indiqué que 20 000 clients étaient encore privés d'électricité dans le Calvados. Dans l'Eure, ce sont 11 500 clients, dans la Manche, 35 000 clients, dans l'Orne, 10 500 clients et en Seine-Maritime, 15 000.

Dans son communiqué, Enedis a indiqué avoir "déclenché sa Force d'Intervention Rapide Electricité (FIRE)". Des techniciens en provenance de toute la France ont rejoint les régions les plus impactées. Près de 3 000 techniciens dont 2 200 techniciens Enedis et 800 salariés prestataires sont mobilisés sur le terrain.

Si vous êtes face à une situation d'urgence, contactez le Centre d'Appel Dépannage d'Enedis au 09 726 750 + XX (ajouter les deux chiffres de votre département). Le Centre d'Appel Dépannage d'Enedis est accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Tempête Goretti : 92 000 clients encore privés d'électricité ce matin, Enedis a mobilisé 3000 techniciens
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple