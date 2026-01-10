Normandie. Tempête Goretti : 92 000 clients encore privés d'électricité ce matin, Enedis a mobilisé 3000 techniciens

Le passage de la tempête Goretti en Normandie, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, a causé d'importants dégâts. Samedi 10 janvier au matin, Enedis a indiqué que 92 000 clients en Normandie n'ont toujours pas d'électricité.

A lire aussi. Cherbourg. Le toit du collège des Provinces touché par la tempête Goretti

Combien de clients concernés ?

Dans son dernier bilan partagé samedi 10 janvier au matin, Enedis a indiqué que 20 000 clients étaient encore privés d'électricité dans le Calvados. Dans l'Eure, ce sont 11 500 clients, dans la Manche, 35 000 clients, dans l'Orne, 10 500 clients et en Seine-Maritime, 15 000.

Dans son communiqué, Enedis a indiqué avoir "déclenché sa Force d'Intervention Rapide Electricité (FIRE)". Des techniciens en provenance de toute la France ont rejoint les régions les plus impactées. Près de 3 000 techniciens dont 2 200 techniciens Enedis et 800 salariés prestataires sont mobilisés sur le terrain.

Si vous êtes face à une situation d'urgence, contactez le Centre d'Appel Dépannage d'Enedis au 09 726 750 + XX (ajouter les deux chiffres de votre département). Le Centre d'Appel Dépannage d'Enedis est accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone.