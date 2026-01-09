Manche. Après la tempête Goretti, gare aux arnaques aux faux artisans

La tempête Goretti est passée par la Manche dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Des records de vent ont été battus et de nombreuses communes, surtout du Cotentin, ont souffert. Des toits se sont envolés, des arbres sont tombés… Autant de dégâts matériels qu'il faut ensuite prendre en charge et nettoyer, et réparer ou rénover. La préfecture de la Manche et la police nationale mettent en garde contre les arnaques. Des personnes malveillantes peuvent essayer de tirer profit d'habitants sinistrés et donc plus faibles.

Les personnes pressées de réparer comme cible

"Pose de bâches à des prix exorbitants, devis abusifs, faux artisans, création fictive de dégâts aussi parfois, restez vigilant et ne cédez pas à la précipitation", prévient la police nationale. Elle ajoute : "La méthode et le discours des escrocs sont bien rodés. Convaincants, se présentant comme des professionnels, ils disposent parfois de logos officiels ou de fausses cartes professionnelles." Les personnes âgées, isolées, ou pressées de réparer sont des cibles faciles.

Marc Chappuis, le préfet de la Manche, invite les particuliers à joindre la Chambre des métiers et de l'artisanat, "en cas de doute sur les entreprises ou artisans qui peuvent proposer la réalisation de travaux de réparation, à des prix abusifs ou non pertinents", notamment après un démarchage. Les syndicats professionnels comme la CAPEB ou la FSB peuvent aussi permettre de vérifier un artisan. Le préfet rappelle aussi que la garantie "tempête" est incluse dans les contrats d'assurance. Il conseille de ne pas se précipiter à signer un devis, et de ne pas hésiter à en demander plusieurs.

Les conseils de la police

Elle conseille de : choisir un artisan qu'on a soi-même contacté, n'accepter aucune intervention sans devis signé et daté. Il y a 14 jours pour se rétracter. Il ne faut pas payer tout de suite. Il faut vérifier que l'entreprise est bien enregistrée au registre du commerce. Il ne faut rien déclencher sous pression et prendre le temps.

Pratique. Chambre des métiers et de l'artisanat : Téléphone : 02 33 76 62 62 Courriel : contact50@cma-normandie.fr Les syndicats du bâtiment de la Manche peuvent également être contactés : CAPEB : 02 33 19 10 60 FSB : 02 33 01 60 50