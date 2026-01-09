En ce moment 21 GUNS GREEN DAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Après la tempête Goretti, gare aux arnaques aux faux artisans

Sécurité. La préfecture de la Manche et la police nationale mettent en garde, après le passage de la tempête Goretti, contre les possibles arnaques montées par des personnes malveillantes contre des habitants sinistrés.

Publié le 09/01/2026 à 16h34 - Par Thibault Lecoq
Manche. Après la tempête Goretti, gare aux arnaques aux faux artisans
Les pouvoirs publics alertent sur les risques d'arnaques aux travaux après le passage de la tempête Goretti. - Pexel

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La tempête Goretti est passée par la Manche dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Des records de vent ont été battus et de nombreuses communes, surtout du Cotentin, ont souffert. Des toits se sont envolés, des arbres sont tombés… Autant de dégâts matériels qu'il faut ensuite prendre en charge et nettoyer, et réparer ou rénover. La préfecture de la Manche et la police nationale mettent en garde contre les arnaques. Des personnes malveillantes peuvent essayer de tirer profit d'habitants sinistrés et donc plus faibles.

Les personnes pressées de réparer comme cible

"Pose de bâches à des prix exorbitants, devis abusifs, faux artisans, création fictive de dégâts aussi parfois, restez vigilant et ne cédez pas à la précipitation", prévient la police nationale. Elle ajoute : "La méthode et le discours des escrocs sont bien rodés. Convaincants, se présentant comme des professionnels, ils disposent parfois de logos officiels ou de fausses cartes professionnelles." Les personnes âgées, isolées, ou pressées de réparer sont des cibles faciles.

Marc Chappuis, le préfet de la Manche, invite les particuliers à joindre la Chambre des métiers et de l'artisanat, "en cas de doute sur les entreprises ou artisans qui peuvent proposer la réalisation de travaux de réparation, à des prix abusifs ou non pertinents", notamment après un démarchage. Les syndicats professionnels comme la CAPEB ou la FSB peuvent aussi permettre de vérifier un artisan. Le préfet rappelle aussi que la garantie "tempête" est incluse dans les contrats d'assurance. Il conseille de ne pas se précipiter à signer un devis, et de ne pas hésiter à en demander plusieurs.

Les conseils de la police

Elle conseille de : choisir un artisan qu'on a soi-même contacté, n'accepter aucune intervention sans devis signé et daté. Il y a 14 jours pour se rétracter. Il ne faut pas payer tout de suite. Il faut vérifier que l'entreprise est bien enregistrée au registre du commerce. Il ne faut rien déclencher sous pression et prendre le temps.

Pratique. Chambre des métiers et de l'artisanat : Téléphone : 02 33 76 62 62 Courriel : contact50@cma-normandie.fr Les syndicats du bâtiment de la Manche peuvent également être contactés : CAPEB : 02 33 19 10 60 FSB : 02 33 01 60 50

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Escabeau
Escabeau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 30€ Découvrir
Delsey
Delsey Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
4 chaises de jardin
4 chaises de jardin Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Armoires blanches
Armoires blanches Saint-Vincent-de-Reins (69240) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Après la tempête Goretti, gare aux arnaques aux faux artisans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple