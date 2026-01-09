Tempête Goretti. Les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne rouverts mais le viaduc du Grand canal reste fermé

La tempête Goretti a traversé la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Par précaution les trois ponts traversant la Seine entre Le Havre et Rouen avaient été coupés à la circulation dès jeudi soir. Ce vendredi matin, les ponts de Tancarville et de Brotonne ont rouvert à la circulation à partir de 8h.

Le pont de Tancarville est ouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3,5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou camping-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non. Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation pour tous les types de véhicules.

Le pont de Normandie ouvert mais pas le viaduc du Grand canal

Le pont de Normandie a pu rouvrir à la circulation mais le viaduc du Grand canal reste fermé à cause de dégâts sur l'ouvrage. La circulation est difficile dans ce secteur. Les autorités conseillent d'emprunter le pont de Tancarville.