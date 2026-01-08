Manche. Tempête Goretti : le préfet annonce la fermeture exceptionnelle des écoles, collèges et lycées

C'est l'une des annonces majeures faites ce jeudi 8 janvier matin sur TF1 : toutes les écoles, collèges et lycées de la Manche resteront fermées toute la journée de vendredi. Il n'y aura pas de transports scolaires et les élèves internes en train de rentrer chez eux en ce moment. Une décision prise par la préfecture afin de garantir la sécurité des élèves, des familles et du personnel éducatif, dans un contexte météorologique jugé sensible.

Selon le préfet Marc Chappuis, cette fermeture préventive vise à éviter les déplacements aux heures les plus délicates de la matinée, alors que les conditions pourraient rester dégradées.

Un appel clair à limiter les déplacements dès ce soir

Lors de son intervention télévisée, le préfet de la Manche a également lancé un message direct à la population : rester chez soi autant que possible et limiter les déplacements à partir de 18h.

Il recommande aussi à chacun de se munir d'un kit d'urgence, comprenant notamment lampe, piles, eau, nourriture et moyens de communication chargés, afin de pouvoir faire face à d'éventuelles coupures ou perturbations prolongées.

Plus de 500 pompiers mobilisables dans la nuit

Pour anticiper toute situation critique, un important dispositif de secours est déployé. Plus de 500 sapeurs-pompiers pourront être mobilisés au cours de la nuit prochaine sur l'ensemble du département.

L'objectif est d'assurer une réponse rapide en cas d'incident, que ce soit pour des chutes d'arbres, des routes impraticables ou des situations nécessitant une intervention urgente auprès des habitants.

Coupures d'électricité : Enedis et groupes électrogènes prêts à intervenir

Des groupes électrogènes de secours sont également prépositionnés, en lien étroit avec les équipes d'Enedis. Cette organisation doit permettre un rétablissement rapide du courant si des coupures venaient à toucher certaines zones de la Manche.

Les autorités insistent sur l'importance de signaler toute situation dangereuse et de ne pas intervenir soi-même sur des installations électriques endommagées.

Trains à l'arrêt pendant la nuit et la matinée

Autre conséquence directe des conditions attendues : aucune circulation ferroviaire n'est prévue durant la nuit et la matinée. Les usagers sont invités à reporter leurs déplacements et à se renseigner avant toute tentative de voyage.

La préfecture rappelle que ces mesures sont préventives et pourront évoluer en fonction de la situation.