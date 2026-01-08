En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Sport. Alexandre Parsemain s'est engagé avec le Stade Malherbe Caen ce jeudi 8 janvier. Il est la première recrue du mercato hivernal.

Publié le 08/01/2026 à 15h11 - Par Lilian Fermin
Football. Le SM Caen tient sa première recrue de l'hiver
Alexandre Parsemain s'engage avec le SM Caen en prêt. - SM Caen

Après avoir engagé un nouvel entraîneur, en la personne de Gaël Clichy, le SM Caen se renforce avec un nouvel attaquant. L'officialisation est tombée ce jeudi 8 janvier. Il s'agit d'Alexandre Duville-Parsemain, prêté par le FC Lugano, en Suisse.

L'an passé, l'attaquant a inscrit dix buts sous les couleurs du Dijon FCO, déjà en National. "Rapide et généreux dans l'effort" selon les Rouge et Bleu, il portera le numéro 9. Il doit intégrer "rapidement" le groupe professionnel.

