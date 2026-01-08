Football. Le SM Caen tient sa première recrue de l'hiver

Après avoir engagé un nouvel entraîneur, en la personne de Gaël Clichy, le SM Caen se renforce avec un nouvel attaquant. L'officialisation est tombée ce jeudi 8 janvier. Il s'agit d'Alexandre Duville-Parsemain, prêté par le FC Lugano, en Suisse.

L'an passé, l'attaquant a inscrit dix buts sous les couleurs du Dijon FCO, déjà en National. "Rapide et généreux dans l'effort" selon les Rouge et Bleu, il portera le numéro 9. Il doit intégrer "rapidement" le groupe professionnel.