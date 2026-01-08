En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Le Trait. Le Collectif ubique revisite "Hansel et Gretel" des frères Grimm

Loisir. Le Collectif ubique propose une version décalée, humoristique et musicale de ce conte des frères Grimm.

Publié le 08/01/2026 à 15h00
Cette pièce musicale sera interprétée au Trait par Boris Winter, Clement Latour et Helene Lailheugue, un trio de comédiens-musiciens. - Hubert Caldaguès

Conçue par le Collectif ubique, cette adaptation de Hansel et Gretel, le conte des frères Grimm, a rencontré un franc succès. Audrey Daoudal, à l'origine du projet, explique ce qui fait l'originalité de la pièce, jouée à l'Hydre en Scène, au Trait, par un trio de comédiens-musiciens.

Le Collectif ubique, compagnie normande, se spécialise dans l'adaptation des contes. Elle enregistre déjà quatre créations dont La Belle au bois dormant, La Lampe (d'après Aladin) et La Petite sirène. "C'est avec Hansel et Gretel que tout a commencé", précise Audrey Daoudal qui, en compagnie de Vivien Simon et Simon Waddel, a donné le jour à cette version originale du conte. "Nous sommes tous instrumentistes et nous avons choisi de mutualiser nos compétences pour créer ce spectacle. Il y a des textes en alexandrins qui permettent de rythmer le récit, des passages contés en prose et toute une partition originale qui accompagne le récit."

Les trois interprètes sont assis face au public, dans une tenue sobre, entourés de leurs instruments respectifs. "La posture, les mimiques ou la voix suffisent à se glisser dans la peau des personnages. Il y a une narratrice mais chacun d'entre nous incarne avec très peu d'artifices les personnages du conte." Le spectateur joue le jeu et se laisse prendre par le récit car tout repose sur le jeu et l'univers musical.

Du violon à la scie musicale

Le potentiel comique de la pièce repose en partie sur les échos de l'intrigue avec le monde moderne. C'est pourquoi, malgré l'usage du luth et théorbe - instruments baroques - la partition est résolument contemporaine : "On utilise le kalimba, le violon et aussi des instruments plus loufoques comme la scie musicale." Les thèmes ne correspondent pas aux personnages, comme on aurait coutume de le faire dans un conte musical, mais plutôt aux épreuves traversées comme la chanson des cailloux qui évoque ce moment où Hansel sème des cailloux sur son chemin pour retrouver sa route. "Seule la forêt, qui est personnifiée, a son propre thème, qui devient vite inquiétant."

Pratique. Dimanche 11 janvier à 16h30. L'Hydre en Scène au Trait. Tarifs : jusqu'à 6,5€. letrait.fr.

