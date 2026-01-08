En ce moment GIMME MORE BRITNEY SPEARS
Rouen. Des ateliers ludiques pour mieux comprendre les régions polaires à bord du Français

Education. A l'occasion de la venue du trois-mâts Le Français à Rouen, des visites sont organisées pour les scolaires par l'association Témoins Polaires. Des visites sont aussi prévues pour le grand public avec des bénévoles de l'Armada le week-end.

Publié le 08/01/2026 à 15h38 - Par Justine Carrère
Rouen. Des ateliers ludiques pour mieux comprendre les régions polaires à bord du Français
Le trois-mâts Le Français est en escale à Rouen. Jusqu'au 23 janvier, des visites sont organisées pour les scolaires en semaine.

Le trois-mâts Le Français est actuellement en escale à Rouen. L'occasion pour l'association Témoins Polaires, d'organiser des ateliers avec les scolaires. Ce jeudi 8 janvier, des élèves de l'école Charles Nicolle de Rouen ont pu y participer.

Le Français est à Rouen. Il est accosté au niveau des quais rive droite juste devant l'Entrepôt.

Questionnement, quiz et expériences

Théo Veysseyre fait partie de l'association Témoins Polaires. Il anime les ateliers pour les scolaires. "L'idée est d'expliquer le lien entre les régions polaires et le réchauffement climatique", explique-t-il. "On aborde plusieurs notions pour leur permettre de comprendre l'impact de l'activité humaine et l'utilisation d'énergie fossile et voir comment on peut aujourd'hui on peut en utiliser moins", ajoute-t-il. Les élèves répondent à des questions et participent à des quiz. "Le fait d'être accueilli à bord du Français, ça permet de faire un lien avec les régions polaires parce qu'il servait à ravitailler le Groenland, et ça permet de faire sortir les élèves de leur classe", complète-t-il.

Des ours polaires, des manchots et des pingouins

Grâce à cet atelier, "j'ai appris que les pingouins volaient", raconte Mailine Nguyen. "On a aussi parlé de l'Antarctique et l'Arctique. Maintenant je sais lequel est au nord et au sud. Comme le mot Antarctique est plus long et lourd il est au sud et l'Arctique qui est plus court et plus léger, est au nord", relate-t-elle. "On a aussi parlé du bateau Le Français qui est originaire du Danemark et qui pouvait aller jusqu'au Groenland", ajoute son camarade Firas Chakir. "On a également vu qu'il n'existait plus qu'une seule espèce de pingouin et on a fabriqué un glacier et une banquise."

Des visites sont aussi ouvertes au public les week-ends du 10 et 11 janvier et du 17 et 18 janvier.

Le Français est à Rouen. Il est accosté au niveau des quais rive droite juste devant l'Entrepôt.

Rouen. Des ateliers ludiques pour mieux comprendre les régions polaires à bord du Français
