Rouen. Municipales 2026 : l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy se rallie finalement à Nicolas Mayer-Rossignol

Il voulait faire entendre ses différences, pointait "une politique un peu à l'ancienne", "des projets dispendieux" et des "discussions peu productives", au moment de se lancer dans la course aux municipales à Rouen.

L'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, qui entendait rassembler la gauche derrière son nom, change désormais de stratégie. Lui qui fait partie de la majorité municipale et métropolitaine actuelle, dirigée par le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, décide finalement, contrairement à 2020, de s'associer à la candidature du maire sortant, officialisée mercredi 7 janvier. "Pour Rouen et tous ses habitants, avec responsabilité et exigence, nous unissons la gauche progressiste, écologiste et sociale dès le 1er tour", écrit-il, jeudi 8 janvier dans un communiqué.

"S'allier ne veut pas dire être alignés"

La décision est justifiée par la nécessité d'unir les forces face à "deux adversaires : l'extrême droite populiste et la droite qui tourne le dos à l'arc républicain en soutenant de plus en souvent l'union avec l'extrême droite".

"S'allier ne veut pas dire être alignés sur tout", insistent les écologistes rouennais dans leur communiqué, indiquant vouloir défendre la transition sociale et écologique et un cadre de gouvernance commun. Sur le projet de palais des congrès, point de clivage majeur entre socialistes et écologistes, il est simplement indiqué une "poursuite des échanges pour une mutualisation du futur centre des congrès vers la culture pour tous".

De son côté, la liste "Faire mieux pour Rouen", conduite par l'Insoumis Maxime Da Silva, juge "incompréhensible la décision pour qui défend sincèrement le programme du Nouveau front populaire". Lui dénonce "l'opportunisme d'une poignée de barons locaux plus inquiets de leurs places que de l'avenir des Rouennaises et des Rouennais" et entend se poser comme la seule alternative à gauche.