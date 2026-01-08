En ce moment GIMME MORE BRITNEY SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Municipales 2026 : l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy se rallie finalement à Nicolas Mayer-Rossignol

Politique. Jean-Michel Bérégovoy, qui avait annoncé sa candidature aux municipales à Rouen pour les écologistes, indique qu'il va finalement s'allier dès le premier tour au maire PS sortant, Nicolas Mayer-Rossignol.

Publié le 08/01/2026 à 15h14 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. Municipales 2026 : l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy se rallie finalement à Nicolas Mayer-Rossignol
Jean-Michel Bérégovoy a finalement annoncé se rallier à la candidature de Nicolas Mayer-Rossignol.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il voulait faire entendre ses différences, pointait "une politique un peu à l'ancienne", "des projets dispendieux" et des "discussions peu productives", au moment de se lancer dans la course aux municipales à Rouen.

L'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, qui entendait rassembler la gauche derrière son nom, change désormais de stratégie. Lui qui fait partie de la majorité municipale et métropolitaine actuelle, dirigée par le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, décide finalement, contrairement à 2020, de s'associer à la candidature du maire sortant, officialisée mercredi 7 janvier. "Pour Rouen et tous ses habitants, avec responsabilité et exigence, nous unissons la gauche progressiste, écologiste et sociale dès le 1er tour", écrit-il, jeudi 8 janvier dans un communiqué.

"S'allier ne veut pas dire être alignés"

La décision est justifiée par la nécessité d'unir les forces face à "deux adversaires : l'extrême droite populiste et la droite qui tourne le dos à l'arc républicain en soutenant de plus en souvent l'union avec l'extrême droite".

"S'allier ne veut pas dire être alignés sur tout", insistent les écologistes rouennais dans leur communiqué, indiquant vouloir défendre la transition sociale et écologique et un cadre de gouvernance commun. Sur le projet de palais des congrès, point de clivage majeur entre socialistes et écologistes, il est simplement indiqué une "poursuite des échanges pour une mutualisation du futur centre des congrès vers la culture pour tous".

De son côté, la liste "Faire mieux pour Rouen", conduite par l'Insoumis Maxime Da Silva, juge "incompréhensible la décision pour qui défend sincèrement le programme du Nouveau front populaire". Lui dénonce "l'opportunisme d'une poignée de barons locaux plus inquiets de leurs places que de l'avenir des Rouennaises et des Rouennais" et entend se poser comme la seule alternative à gauche.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Municipales 2026 : l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy se rallie finalement à Nicolas Mayer-Rossignol
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple