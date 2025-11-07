Rouen. Maxime Da Silva de la France insoumise se déclare officiellement tête de liste pour les municipales

C'était attendu. C'est fait désormais, depuis vendredi 7 novembre. Maxime Da Silva est officiellement tête de liste pour les élections municipales à Rouen avec le collectif "Faire mieux pour Rouen", soutenu par la France insoumise. Le candidat, responsable RH et événementiel, déjà candidat aux législatives en 2022 dans la première circonscription de Seine-Maritime, entend "porter une gauche de rupture" et espère encore pouvoir rassembler les forces du Nouveau Front populaire, à savoir les écologistes, déjà partis de leur côté derrière Jean-Michel Bérégovoy, et les communistes "qui ont tout à faire avec nous", estime-t-il.

Le divorce, en revanche, est bien consommé avec le Parti socialiste du maire sortant, Nicolas Mayer-Rossignol, que l'Insoumis considère comme un allié du pouvoir en place, "qui accompagne le gouvernement qui laisse Monsieur Lecornu faire voter son budget de violences sociales". Les électeurs "peuvent choisir une gauche qui veut vraiment l'application du programme du Nouveau Front populaire, c'est-à-dire des politiques de bifurcations écologiques et sociales qui redonnent le pouvoir aux gens".

Un programme en construction

Le programme est toujours en cours d'élaboration. Le candidat prévoit d'ailleurs d'aller à la rencontre des habitants dans des ateliers citoyens, dont le premier est prévu jeudi 13 novembre sur la dalle de la Grand'Mare. Mais des propositions sont aussi déjà mises sur la table : un référendum d'initiative citoyenne local et la possibilité de révoquer les élus, l'ouverture d'un service municipal d'accueil des personnes victimes de violence et de discriminations ou encore la gratuité des cantines scolaires. "A la fin de notre mandat, il n'y aura plus un seul enfant dans les cantines qui ne mange pas local, bio et gratuitement", appuie le candidat. Dans le prolongement de ce sujet, le collectif propose de fonder un restaurant populaire municipal. "Il permettra de lutter contre la précarité alimentaire et d'accueillir les personnes dans le besoin. Des personnes qui souffrent de la faim à Rouen, c'est insupportable."

Maxime Da Silva le précise, il est aussi candidat à la présidence de la Métropole Rouen Normandie, un échelon qui regroupe une partie importante des compétences locales, notamment celle des transports en commun. Sur ce point, Maxime Da Silva salue la gratuité partielle qui a été mise en place mais souhaite aller plus loin. Il propose la gratuité pour tous, en commençant par les moins de 25 ans.