Le Havre. Que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ?

Pour que les sapins de Noël soient plus qu'un simple déchet après les fêtes, la Ville du Havre met en place une collecte spécifique du 26 décembre au 3 février pour leur donner une seconde vie en le déposant dans l'un des quarante points de collecte répartis sur toute la ville.

Faciliter la collecte et le recyclage des sapins

Cette année encore après les fêtes, les Havrais sont invités à ne plus déposer leur sapin sur le trottoir. Pour faciliter leur collecte puis leur recyclage, deux options sont proposées aux habitants :

l'apporter dans l'un des centres de recyclage de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole,

l'un des centres de recyclage de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, le déposer dans l'un des quarante points d'apport volontaire mis en place.

Dans les centres de recyclage, les sapins seront transformés en compost, un fertilisant 100% naturel. Les sapins collectés dans les points d'apport volontaire seront broyés et réemployés sous forme de paillage dans les massifs des espaces verts de la ville.

L'année passée, plus de 12 000 sapins ont été collectés et ont ainsi pu être recyclés.

Points de collecte des sapins de Noël. - .

Quelques consignes à respecter

Avant d'être déposé aux points de collecte et dans les centres de recyclage, le sapin doit être débarrassé de ses décorations, de tout emballage, ainsi que des éventuels socles et tiges de fer qui le maintiennent debout. Une poubelle est mise à disposition des habitants pour y déposer ses objets non acceptés.

Toutes les variétés de sapins sont acceptées, sans exception.