Cherbourg. La saison 2025 des navires de croisière est terminée… pour un court moment

La saison des navires de croisière s'achève à Cherbourg. Les deux derniers navires de l'année, AIDAMar et AIDANova, ont annulé leur escale mercredi 24 décembre et jeudi 25 décembre à cause des conditions météorologiques. Le dernier navire de croisière venu était le Fred. Olsen Bolette, de la compagnie Fred. Olsen Cruise, lors d'une escale "mystère" vendredi 19 décembre. Les 1 600 passagers, en partance de Liverpool au Royaume-Uni, ont visité Sainte-Mère-Eglise et la plage d'Utah Beach, Bayeux, le château des Ravalet à Tourlaville, le centre-ville de Cherbourg. Sauf imprévu, aucun autre bâtiment de croisière ne va rallier Cherbourg cette année.

180 000 passagers prévus

L'office de tourisme du Cotentin prévoyait 56 escales au total en 2025, soit près de 180 000 passagers au maximum. La saison 2026 devrait rapidement commencer. Le Queen Victoria, de la compagnie Cunard, sera de retour dans la rade de Cherbourg, le samedi 3 janvier prochain. Il peut accueillir près de 300 passagers.